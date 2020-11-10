Kerem Durmuş İyi Parti ilçe başkanlığından istifa etti

5 ay önce yapılan Kongre ile İyi Parti Akyazı ilçe başkanlığına seçilen Kerem Durmuş

Bu haber 2020-11-10 06:09:54 eklenmiş ve 86 kez görüntülenmiştir.