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Kerem Durmuş İyi Parti ilçe başkanlığından istifa etti

5 ay önce yapılan Kongre ile İyi Parti Akyazı ilçe başkanlığına seçilen Kerem Durmuş
Bu haber 2020-11-10 06:09:54 eklenmiş ve 86 kez görüntülenmiştir.

 

5 ay önce yapılan Kongre ile İyi Parti Akyazı ilçe başkanlığına seçilen Kerem Durmuş bu görevinden istifa etti.

Geçtiğimiz Haziran ayında tek aday olarak girdiği İyi Parti Akyazı ilçe kongresinde ilçe başkanlığına seçilen Kerem Durmuş sağlık nedenlerini öne sürerek ilçe başkanlığından istifa ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

İyi Parti Akyazı ilçe başkanı Kerem Durmuş Sosyal medya hesabından Onur ve Gurur duyarak yaptığım Akyazı İyi Parti ilçe başkanlığını sağlık problemlerinden dolayı bırakmış bulunmaktayım paylaşımında bulundu.

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