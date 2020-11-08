HAŞİM AKSAKAL KORONA KURBANI

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Akyazı’nın eski esnaflarından Oflu Yusuf Aksakal’ın oğlu Koronavirüs nedeniyle
Bu haber 2020-11-08 07:07:31 eklenmiş ve 99 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın eski esnaflarından Oflu Yusuf Aksakal’ın oğlu Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden 68 Haşim Aksakal dualarla toprağa verildi

Akyazı’nın köklü ailelerinde merhum Yusuf Aksakal’ın oğlu, Yusuf Aksakal’ın babası ,Kemal ve Şükrü Aksakal’ın ağabeyleri Haşim Aksakal yakalandığı Korona illetinden kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Cenazesi Hastanedeki işlemlerinden sonra saat 14.00 te Ada Caddesi Türk Petrol yanındaki hanesinde alınan helallik ve kılınan  cenaze namazının ardından Akyazı Merkez aile mezarlığında toprağa verildi.
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