İLÇE TARIMDAN EMSEY JEOTERMAL SERYA’YA ZİYARET 5

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Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan üstlendiği görevi ile ilgili olarak son günlerde
Bu haber 2020-11-05 20:00:41 eklenmiş ve 79 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan üstlendiği görevi ile ilgili olarak son günlerde İlçe genelinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarına olan ziyaretleri sürüyor.

İlçe Tarım Müdürü Meydan’ın bu kapsamdaki bir ziyaret durağı da EMSEY Jeotermal Sera oldu. Daha önceki ziyaretlerinde olduğu gibi bu ziyaretinde EMSEY Jeotermal Sera Genel Müdürü Yunus Durmaz’la görüşen, çalışmaları ve üretimi ile ilgili bilgiler alan Meydan, burada da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kurulan ve alt yapı çalışmaları devam eden ve kısa süre sonra da hayata geçmesi beklenen DİTAP (Dijital Tarım Pazarı) ile ilgili bilgiler verdi ve işletmenin DİTAP’a üye olmasını istedi.

EMSEY Jeotermal Sera’da yaptığı incelemeler sonrasında bir açıklama yapan İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, DİTAP’ın Bakanlık tarafından Ülke genelinde yaygın bir şekilde hayata geçirileceğini ifade ederek, bu proje sayesinde üretici ile alıcı bir araya gelecek ve üretici malını hiçbir aracı olmadan bu sistem sayesinde satıcıya satma şansı olacaktır dedi ve tüm üreticileri DİTAP’a üye olmaya çağırdı.

 

 
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