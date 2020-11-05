CHP İl teşkilatından İZMİR’E destek

30 Ekim günü 14.51’de meydana gelen 6,6 şiddetinde bir depremle sarsılan

Bu haber 2020-11-05 19:50:46 eklenmiş ve 74 kez görüntülenmiştir.

30 Ekim günü 14.51’de meydana gelen 6,6 şiddetinde bir depremle sarsılan ve 114 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı İzmir’e bir yardımda İlçelerinde destek verdiği CHP Sakarya İl Başkanlığının Koordinatörlüğünde İzmir’e ulaştırıldı.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Selin Sayek Böke ve Seyit Torun tarafından karşılanan CHP Sakarya’dan İzmir’e yardım götüren ekip içinde CHP İl başkan yardımcıları İsa Şahinoğlu ve Cemil Uyanık, İl Gençlik Kolları Başkanı Ulaş Konyalı, Akyazı İlçe başkan yardımcısı Mustafa Sağır, Akyazı Kadın Kolları Başkanı Zeynep Öksüz ve yardımcısı Fatma Yazar yer aldı.

Götürdükleri yardımları görevlendirilen yetkililere teslim eden CHP Sakarya İl ve İlçe yöneticilerinden oluşan heyet Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’la da görüştü ve deprem bölgesinde incelemelerde de bulundu.

Götürülen yardım konvoyu içinde yer alan CHP Akyazı İlçe Başkan yardımcısı Mustafa Sağır, İzmir dönüşü şu açıklamayı yaptı “ Depremin yarattığı olumsuzlukları, hayal kırıklıklarını en iyi biz anlarız. Yaşadığımız asrın depreminde Türkiye’mizin her tarafından yardımlar yağmur gibi yağmış ve dağıtılmıştı. Şimdi sıra bizde dedik ve CHP İl ve İlçe teşkilatları olarak topladığımız yardımları İzmir’e götürüp yetkililere teslim ettik. Depremzede vatandaşlarımızla ve yetkililerle görüştük, kendilerine geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi ilettik ve onlara her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik”