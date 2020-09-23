BAŞKAN SOYKAN’DAN HIZLI İNTERNET MÜJDESİ

Akyazı Belediye Başkanı mahalle muhtarları ile yaptığı toplantıda yaptığı hizmetleri anlatırken yaptıkları girişimler sonunda

Bu haber 2020-09-23 23:58:33 eklenmiş ve 55 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Başkanı mahalle muhtarları ile yaptığı toplantıda yaptığı hizmetleri anlatırken yaptıkları girişimler sonunda Ekim ayı sonuna kadar hızlı internet ağına kavuşacakları müjdesini verdi.

Başkan Bilal Soykan İhlas Termal Otel salonunda yapılan toplantıda sinevizyon gösterisi eşliğinde bu güne kadar yaptıkları hizmetleri sıraladı. Göreve geldiğinde mali imkansızlıklar nedeniyle 2 yıl hizmet beklemeyin dememize rağmen bir çok işe imza attıklarını belirterek bu imkansızlığa rağmen Büyükşehir Belediyemizle birlikte 75 bin ton asfaltı bir buçuk yıl içinde yollarımıza serdik.İlçenin tüm sorunlarını biliyoruz.ve çözümü için planlarımızı yaptık. İmkanlarımızı adaletli bir şekilde kullanıp sorunlarımızı çözmeye devam edeceğiz. Çöp hizmetlerimizi bundan böyle borçlanmadan veriyoruz.

Seçimler öncesinde Yahyalı sanayi bağlantı yolu, süt fabrikası sanayi arasındaki yol, hayvan pazarı, mezbaha ve terminal gibi söz verdiğimiz hizmetlerde de bir hayli yol katettik. İnşallah en kısa zamanda bunları da tamamlayacağız diyen Başkan Soykan muhtarların sorularını da cevaplandırdı.

Ova köyü mahalle muhtarlarının oldukça kirlenen Karacasu sorununu da not alan Soykan 2020-2021 Eğitim öğretim yılının sancılı başladığını, internet hızının yavaş olduğu ve sık sık kesildiğini, bu nedenle gerek öğretmenlerimiz ve gerekse öğrencilerimizin derslerini sağlıklı bir şekilde yapamadıklarını ifade ederek internet hızının yükseltileceği müjdesini verdi.

Girişimlerimiz sonunda telekomun ilçeyi Ekim ayı sonuna kadar fibetoptik kablo döşeyeceği ve bu sayede Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz uzaktan eğitimde yaşadıkları sorunlardan kurtulacak ve sağlıklı bir şekilde ders işleyeceklerdir müjdesini verdi.