Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
CİNSEL TACİZ İDDİASI AKYAZI VE KUZULUK’U AYAĞA KALDIRDI

CİNSEL TACİZ İDDİASI AKYAZI VE KUZULUK’U AYAĞA KALDIRDI

ÜNAL GÜNDÜZ FAKÜLTE DEKANINI ZİYARET ETTİ

ÜNAL GÜNDÜZ FAKÜLTE DEKANINI ZİYARET ETTİ

BAŞKAN SOYKAN ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

BAŞKAN SOYKAN ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

BABA OĞLUNA CAN VERDİ

BABA OĞLUNA CAN VERDİ

GAZETECİ ÖMER DERE AMELİYAT OLDU

GAZETECİ ÖMER DERE AMELİYAT OLDU

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISI 5 DAKİKA SÜRDÜ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISI 5 DAKİKA SÜRDÜ

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISI 5 DAKİKA SÜRDÜ

Akyazı Belediye Meclisinin Eylül ayına ait olağan toplantısı Belediye EK Hizmet
Bu haber 2020-09-01 19:43:35 eklenmiş ve 157 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediye Meclisinin Eylül ayına ait olağan toplantısı Belediye EK Hizmet binasında yapıldı. Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın katılmadığı toplantıyı Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Birincioğlu idare etti. 5 gündem maddesi görüşen Meclisin bu toplantısı 5 dakikada tamamlandı. Yapılan toplantıya AK Partili üç üye Mustafa Karaaslan ve Hümeyra Hikmet Saygıdeğer mazeret beyan ederek katılmadılar.

GÜNDEM MADDELERİ

Gündemin 1. Maddesinde yer alan Akyazı Belediye Meclisinin 04.02.2020 tarih ve 16 sayılı kararı ile Sakarya Büyükşehir belediye Meclisinin 08.06.2020 tarih ve 4/169 sayılı kararı ile kısmen onaylanan Akyazı Yeniorman Mahallesinde (Ormanşevkiye) 1/1000 ölçekli İmar Plan Revizyonuna ilişkin hazırlanan plan değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili olarak İmar Komisyonu raporu komisyondan geldiği şekli ile onaylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 2. Maddesine göre yağlı güreş düzenleyen kentler birliğine üye olunması ve birlik tüzüğünün kabulü ile birliğe üye seçimi yapıldı. Üye olunması ve birlik tüzüğü oy birliğiyle kabul edilirken, birliğin yapılacak olan toplantılarında da Akyazı Belediyesini Mehmet Öztürk ve Emrullah Kut asil üye olarak, Uğur Kılıçoğlu da yedek üye olarak temsil etmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesine geçildi; Küçücek İstiklal Mahallisinde Sakarya Valiliği tarafından sürdürülmekte olan kadastro çalışmalarında yetkili ekiple birlikte görev yapmak üzere 6 üye seçimi yapıldı ve Mahalleyi temsilen de Kemal Gül, Recep Gül, Savaş Aydın, Kerim Kaymak, Kemalettin Baykan ve Cevdet Tarcan’ın bilirkişi olarak görev yapmaları oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesine göre, Küçücek Cumhuriyet Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında Recep Saka, Yaşar Göktürk, Adnan Çamur, Hasan Yazıksız, Osman Dündar ve Osman Çetin’in Mahalleyi temsil etmek üzere bilirkişi seçilmeleri oylandı ve oy birliğiyle kabul edildiler.

Gündemin 5. Maddesine geçildi; Dokurcun Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında Mustafa Akçakoca, Orhan Yaman, Nusret Kor, Ercan Anıkan, Hulusi Anıkan ve Ersin Can Mahalleyi temsil etmek üzere bilirkişi seçilmeleri oylandı ve oybirliğiyle kabul edildiler.

GÜNDEM DIŞI KONUŞMA

Toplantı öncesi günden dışı konuşma MHP’li Meclis Üyesi Furkan Çakıroğlu tarafından yapıldı. Çakıroğlu konuşmasında tek bir soru sordu ve cevabını istedi. Çakıroğlu toplantıyı yöneten Mustafa Birincioğlu’na Kuzuluk Mahallemizde Belediyemiz tarafından daha önceki yıllarda çöp atım alanı olarak kullanılan ve çöplerin atıldığı yer olan alanda bir müddettir çıkmakta olan yangın, yangından mütevellit ortaya çıkan pis koku Mahalle sakinlerini son derece rahatsız ettiği kapı pencere açamadıkları gibi nefes bile almakta zorlandıkları hususlarında çok sayıda şikayetler alıyoruz. Aynı şikayetlerin Belediyemiz yetkililerine de yapıldığını biliyoruz. Bu konuyla ilgili olarak Belediyemiz ne yaptı şeklinde bir soru sordu.

Toplantıyı yöneten Meclis Başkanvekili Mustafa Birincioğlu da soruyu şöyle cevaplandırdı “ Bahse konu olan alanda Belediyemiz ve Büyükşehir belediyemizle birlikte ortak bir çalışma başlattık. Şu an itibarıyla da alanda sürmekte olan çalışmada metan gazını boşaltma adına 6 adet baca açıldı ve akabinde de üzerine toprak atılıp düzeltmeler yapılıyor ve en kısa zamanda da alandaki çalışmalar tamamlanacak ve böylece Mahalle sakinleri de yaşadıkları olumsuzluklardan kurtulacaklar”

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Siyaset haberleri
19:48 - BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISI 5 DAKİKA SÜRDÜ
Akyazı Belediye Meclisinin Eylül ayına ait olağan toplantısı Belediye EK Hizmet...
01:30 - MHP’DEN SEDAŞ’A ZİYARET
MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli beraberinde Akyazı ve Sakarya Büyükşehir belediye...
01:20 - CHP ‘DEN ÇİFTE ZİYARET
CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte ...
00:21 - MHP’DEN TAPU MÜDÜRÜNE ZİYARET
MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli ile Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa...
18:16 - AKYAZI BELEDİYESİNDE ÜÇ GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ
Akyazı Belediye Meclisi Ağustos ayına ait olağan toplantısını yaptı. EK Hizmet binasında y...
01:48 - CHP’DEN İYİ PARTİ’YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı beraberinde bazı Yönetim Kurulu ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ