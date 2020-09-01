BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISI 5 DAKİKA SÜRDÜ

Akyazı Belediye Meclisinin Eylül ayına ait olağan toplantısı Belediye EK Hizmet

Bu haber 2020-09-01 19:43:35 eklenmiş ve 157 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Meclisinin Eylül ayına ait olağan toplantısı Belediye EK Hizmet binasında yapıldı. Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın katılmadığı toplantıyı Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Birincioğlu idare etti. 5 gündem maddesi görüşen Meclisin bu toplantısı 5 dakikada tamamlandı. Yapılan toplantıya AK Partili üç üye Mustafa Karaaslan ve Hümeyra Hikmet Saygıdeğer mazeret beyan ederek katılmadılar.

GÜNDEM MADDELERİ

Gündemin 1. Maddesinde yer alan Akyazı Belediye Meclisinin 04.02.2020 tarih ve 16 sayılı kararı ile Sakarya Büyükşehir belediye Meclisinin 08.06.2020 tarih ve 4/169 sayılı kararı ile kısmen onaylanan Akyazı Yeniorman Mahallesinde (Ormanşevkiye) 1/1000 ölçekli İmar Plan Revizyonuna ilişkin hazırlanan plan değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili olarak İmar Komisyonu raporu komisyondan geldiği şekli ile onaylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 2. Maddesine göre yağlı güreş düzenleyen kentler birliğine üye olunması ve birlik tüzüğünün kabulü ile birliğe üye seçimi yapıldı. Üye olunması ve birlik tüzüğü oy birliğiyle kabul edilirken, birliğin yapılacak olan toplantılarında da Akyazı Belediyesini Mehmet Öztürk ve Emrullah Kut asil üye olarak, Uğur Kılıçoğlu da yedek üye olarak temsil etmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesine geçildi; Küçücek İstiklal Mahallisinde Sakarya Valiliği tarafından sürdürülmekte olan kadastro çalışmalarında yetkili ekiple birlikte görev yapmak üzere 6 üye seçimi yapıldı ve Mahalleyi temsilen de Kemal Gül, Recep Gül, Savaş Aydın, Kerim Kaymak, Kemalettin Baykan ve Cevdet Tarcan’ın bilirkişi olarak görev yapmaları oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesine göre, Küçücek Cumhuriyet Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında Recep Saka, Yaşar Göktürk, Adnan Çamur, Hasan Yazıksız, Osman Dündar ve Osman Çetin’in Mahalleyi temsil etmek üzere bilirkişi seçilmeleri oylandı ve oy birliğiyle kabul edildiler.

Gündemin 5. Maddesine geçildi; Dokurcun Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında Mustafa Akçakoca, Orhan Yaman, Nusret Kor, Ercan Anıkan, Hulusi Anıkan ve Ersin Can Mahalleyi temsil etmek üzere bilirkişi seçilmeleri oylandı ve oybirliğiyle kabul edildiler.

GÜNDEM DIŞI KONUŞMA

Toplantı öncesi günden dışı konuşma MHP’li Meclis Üyesi Furkan Çakıroğlu tarafından yapıldı. Çakıroğlu konuşmasında tek bir soru sordu ve cevabını istedi. Çakıroğlu toplantıyı yöneten Mustafa Birincioğlu’na Kuzuluk Mahallemizde Belediyemiz tarafından daha önceki yıllarda çöp atım alanı olarak kullanılan ve çöplerin atıldığı yer olan alanda bir müddettir çıkmakta olan yangın, yangından mütevellit ortaya çıkan pis koku Mahalle sakinlerini son derece rahatsız ettiği kapı pencere açamadıkları gibi nefes bile almakta zorlandıkları hususlarında çok sayıda şikayetler alıyoruz. Aynı şikayetlerin Belediyemiz yetkililerine de yapıldığını biliyoruz. Bu konuyla ilgili olarak Belediyemiz ne yaptı şeklinde bir soru sordu.

Toplantıyı yöneten Meclis Başkanvekili Mustafa Birincioğlu da soruyu şöyle cevaplandırdı “ Bahse konu olan alanda Belediyemiz ve Büyükşehir belediyemizle birlikte ortak bir çalışma başlattık. Şu an itibarıyla da alanda sürmekte olan çalışmada metan gazını boşaltma adına 6 adet baca açıldı ve akabinde de üzerine toprak atılıp düzeltmeler yapılıyor ve en kısa zamanda da alandaki çalışmalar tamamlanacak ve böylece Mahalle sakinleri de yaşadıkları olumsuzluklardan kurtulacaklar”