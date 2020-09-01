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ÜNİVERSİTELERE GİRİŞTE AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİ FARKI

Bu yılki Üniversite sınavlarında ve üniversiteye yerleştirmelerde büyük bir başarıya imza atan Akyazı
Bu haber 2020-09-01 14:10:01 eklenmiş ve 264 kez görüntülenmiştir.

 

Bu yılki Üniversite sınavlarında ve üniversiteye yerleştirmelerde büyük bir başarıya imza atan Akyazı Eyyüp Genç Fen Lisesi geçtiğimiz yıllardaki başarısını artırarak devam ettirdi.

Eczacılık fakültesi ile birlikte toplam 34 tıp fakültesine yerleşen öğrencileri ile ulaşılması güç bir başarı yakalayan Akyazı Eyyüp Genç Fen lisesi toplamda çeşitli fakültelere 87 öğrencisini yerleştirmiş oldu.

Diğer liselerimize büyük fark atan Fen lisesinde başarının mutluluğu yaşanıyor.

Eyyüp Genç Fen Lisesi müdürü Murat Yeşilbaş “ Bu yıl Covid-19 nedeniyle okullar kapanıncaya kadar yüz yüze, okullar kapandıktan sonra uzaktan eğitim yoluyla öğrencilerimize ulaştık ve eğitimlere devam ettik, bu başarımızda emeği olan, idareci ve öğretmenlerimize, velilerimize , öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum ”dedi.

Akyazıda üniversiteye yerleştirmede 96 öğrenci ile Fen Lisesi olurken, 2. Sırayı 75 öğrenci ile Konuralp Anadolu Lisesi oldu.


AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİ 2020 YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

Ad Soyadı

Üniversite Adı

Program Adı

ÖZCAN BAHAR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Tıp Fakültesi

HİLAL DERMAN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi (İngilizce)

ZEYNEP BİLGİN

 

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

AYBÜKE NUR ÇİLİNGİR

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Tıp Fakültesi (İngilizce)

AHMET EMİN ALGIN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

Tıp Fakültesi (İngilizce)

POLAT EROL

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

ŞAHİN KILIÇ

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

MELİKE GÜÇLÜ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

MUHAMMET HAMDEMİR

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

ELİF TEMEL

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

ŞEVVAL USTAHÜSEYİN

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

HATİCE ADAK

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

EMİRHAN ERİŞ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

ESRA DEMİRATA

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Psikoloji (İngilizce)

YASİR ŞEKERCİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

EMİRHAN KOÇANLAR

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

ALİ DEMİRTAŞ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)

Tıp Fakültesi

MUSTAFA ÇAKMAK

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

ASIM EFE AYHAN

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Diş Hekimliği Fakültesi

ÖMER LÜTFÜ KARA

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Eczacılık Fakültesi

ELİFSU KOCA

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu)

HALE ÖZMERT

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Eczacılık Fakültesi

BURAK ÇOLAK

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

DEMİRHAN KARAKAŞ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

İREM ŞEN

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli)

ARZU ARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

TUĞÇE AYDIN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

Bilgisayar Mühendisliği

YUSUF ŞİŞKOLAR

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)

Uçak Mühendisliği

ETHEM ERDEM SÖNMEZ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

İşletme (İngilizce)

EFSANUR YILMAZ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

CANSU ÖZTAŞ

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

Eczacılık Fakültesi

BEYZA ŞAHABAŞ

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

MELİKE ÇON

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Beslenme ve Diyetetik

AYSİMA TOY

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Kimya Mühendisliği (İngilizce)

ÖYKÜ NAZLI ÇELİK

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Hukuk Fakültesi

YAVUZ YİĞİT SARGIN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi (İÖ)

MİRAY MERÇAN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Mimarlık

AYÇA BELAT

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

Kimya Mühendisliği (İngilizce)

ŞEVVAL ÇON

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Beslenme ve Diyetetik

İREM USLU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

BİLGE BİLGİÇ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

FATİH ASLANALP

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Endüstri Mühendisliği

ALEYNA GEDİK

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)

ALEYNA AKIN

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Makine Mühendisliği

FURKAN EFE ŞAHİN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Makine Mühendisliği

HAZAL EBRAR AKAR

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Odyoloji

ZEYNEP OCAK

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

ECEM GÜLŞAN

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Veteriner Fakültesi

SUDE ÖZKURT

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)

Beslenme ve Diyetetik

SİMGE YURDUSEV

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

ECE NUR GÜNER

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Hemşirelik

EDANUR AŞKAR

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Şehir ve Bölge Planlama

HİLAL ÖZTÜRK

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Biyoloji

AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİNDEN 2019 YILINDA MEZUN OLUP BU YIL ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

TAHA ÖZLEMİŞ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Uçak Mühendisliği

AYŞEGÜL BAK

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

İREM BİLİCİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

ŞEYMANUR COŞKUNER

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Diş Fakültesi

BERK TUNALI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Elektronik Mühendisliği

YUNUS EMRE AKTAŞ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

ŞEVVAL YILMAZ

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ

Mimarlık Fakültesi

NİDA ŞEKER

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

BETÜL NİLAY TAŞİ

GİRESUN Üniversitesi

Tıp Fakültesi

MERT ERGÜN

TOKAT GAZİ OSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

SALİHA KARAGÜZEL

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ekonomi

ELİF SUDE KAPAN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi

EĞMEN ÜSTÜNER

İSTANBUL CERRAHPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Veterinerlik

MERVE DEMİR

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Biyomühendislik

ZEHRANUR ÖZKAN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Endüstri Mühendisliği

CEYDA KARADAYI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İlköğretim Matematik Öğret.

ŞEYMA AHSEN TINAZ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Moleküler Biyoloji ve Genetik

ELİF BERFİN KARDAN

YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

Diş Hekimliği Fakültesi

BATUHAN BESEN

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Diş Hekimliği Fakültesi

ERHAN HİÇSÖNMEZ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Havacılık Elektrik ve Elektroniği

MUHAMMED ACAR

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Endüstri Mühendisliği

SIDIKA ESRA ÖZDEMİR

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Eczacılık Fakültesi

KAAN CUMHUR ÖZTÜRK

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Makine Mühendisliği

SERHAT ERTÜRK

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Eczacılık Fakültesi

FAHRİ SAMET ÇAMUR

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Diş Hekimliği Fakültesi

ERVANUR KARABULUT

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

Elektrik Elektronik Mühendisliği

ELİF CEREN ERGİN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Elektrik Elektronik Mühendisliği

AYŞEGÜL ÖZEL

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (GÜLHANE)

Beslenme ve Diyetetik

SARE ZÜLAL DUMAN

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kimya

MELİKENUR BAŞLIK

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Gıda Mühendisliği

BATUHAN ÇETİN

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

BERKE UTKU ZAĞLI

SAMSUN 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Elektrik Elektronik Mühendisliği

BEYZANUR ERDEM

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

BUSE DOĞAN                         ERCİYES ÜNİVERSİTESİ                                 İlköğretim Matematik Öğret.

                               AKYAZI KONURALP ANADOLU LİSESİ

SELİNAY KARAKÜTÜK

Hukuk Fakültesi

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi

 

MELİSA ŞİŞMANOĞLU

Hemşirelik

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

ÖMÜR GÜL

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

SELEN AY

Sağlık Yönetimi

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

İşletme Fakültesi

 

İKRANUR DURSUN

İlahiyat

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

İslami İlimler Fakültesi

 

BERKANT BIÇAK

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi

 

BERAT DÜZCAN

İnşaat Mühendisliği

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Teknoloji Fakültesi

 

ENES BAKİ BEDİR

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 

KEVSER KILINÇ

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

 

ÖMER BATIN ÖZTÜRK

Mimarlık

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

 

SEVCAN NUR KARABIYIK

Gemi ve Yat Tasarımı (Burslu)

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

 

DUYGU KAYA

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İktisat Fakültesi

 

HAKAN ÇAMUR

Coğrafya

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Fen-Edebiyat Fakültesi

 

GÜLŞEN DEMİRCİ

Hemşirelik

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

ZEYNEP ARSLAN

İngilizce Öğretmenliği

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

 

AYŞENUR DUR

Hemşirelik

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

BİLAL DOĞUKAN DEMİRBAŞ

İşletme

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

İşletme Fakültesi

 

EMRULLAH ÇABUK

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

 

AYLİN ŞAHİN

Hemşirelik

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

NİSA ÖNER

Sınıf Öğretmenliği

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)

Eğitim Fakültesi

 

SILA SALİM

Tarih

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)

Fen-Edebiyat Fakültesi

 

OĞULCAN BARAN BAŞER

Mekatronik Mühendisliği (İÖ)

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Teknoloji Fakültesi

 

BERKE AKBAŞ

Hukuk Fakültesi (Ücretli)

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Hukuk Fakültesi

 

GÖRKEM İNAN

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Siyasal Bilgiler Fakültesi

 

MUSTAFA KORAY SARI

Turizm Rehberliği

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

Turizm Fakültesi

 

AYBİKE KAHRAMAN

Hemşirelik

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

SENA ERDOĞAN

Sağlık Yönetimi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

AHMET CANBERK ÖZER

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Siyasal Bilgiler Fakültesi

 

EDİP AVCI

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

 

SEMANUR SAKA

İktisat (İngilizce)

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Siyasal Bilgiler Fakültesi

 

GÜZİN ÜLKÜ SARI

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

 

YUNUS EMRE TEK

Odyoloji

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

ELİF BUSE KADEŞ

Fen Bilgisi Öğretmenliği

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

 

AYŞEGÜL KEÇECİ

Hemşirelik

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

BİLAL AKYÜZ

İşletme (İngilizce)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

HALE OSMANOĞLU

Psikoloji (%50 İndirimli)

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi

 

ALİ ZAHİD SARI

Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

İşletme Fakültesi

 

ASUDE FIRAT

Psikoloji

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Fen-Edebiyat Fakültesi

 

TUĞBA KARAMAHMUTOĞLU

Türk Dili ve Edebiyatı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

Fen-Edebiyat Fakültesi

 

ALİHAN BİLGİN

Grafik Tasarımı (Burslu)

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Güzel Sanatlar Fakültesi

 

ASUDE ZEYNEP UÇAR

Fen Bilgisi Öğretmenliği

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Eğitim Fakültesi

 

DİLEK KASTANBOLU

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Turizm Fakültesi

 

GAMZE DERTLİOĞLU

Almanca Mütercim ve Tercümanlık

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi

 

ELİF DAVULCU

Hemşirelik

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

FATMANUR BIYIKLI

Maliye

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Siyasal Bilgiler Fakültesi

 

ŞEREF ANIL AKIN

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

AYSİMA AYYILDIZ

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

 

SÜMEYYE ALTUN

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Atatürk Eğitim Fakültesi

 

AHMET CAN BOSTAN

Yönetim Bilişim Sistemleri

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

 

EDANUR KUMRU

Hemşirelik

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Hemşirelik Fakültesi

 

GİZEM SERT

Kimya

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Fen-Edebiyat Fakültesi

 

BUKET AVCI

İşletme (İngilizce)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

MİRAY TOPALOĞLU

Yazılım Mühendisliği

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 

EDANUR ŞEN

Sınıf Öğretmenliği

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

 

YAKUP YÜCEL

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

ALEYNA YILDIZTAŞ

Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

 

MİLENA AKSOY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

EMEL NUR ÖZTÜRK

Endüstri Mühendisliği

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

 

ALPASLAN BURAK BAK

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

Edebiyat Fakültesi

 

MERVE TAŞKIN

Matematik

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Fen-Edebiyat Fakültesi

 

BURAK BULAMA

Bilgisayar Mühendisliği

FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)

Mühendislik Fakültesi

 

SEMİH KARAKAŞ

Turizm İşletmeciliği

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

Turizm Fakültesi

 

SELMA CANBAKAN

İngiliz Dili ve Edebiyatı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Fen ve Edebiyat Fakültesi

 

BUĞRA KILIÇKESER

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

 

ŞEYMA AYDIN

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

 

MELİH CAN TAŞ

Hemşirelik

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

FATİH İHSAN AKÇAY

Rekreasyon

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Spor Bilimleri Fakültesi

 

DenizAlp KAYHAN

Turizm İşletmeciliği

Boğaziçi Üniversitesi

Turizm Fakültesi

 

Dilara SEVİM

Hukuk

Altınbaş Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

 

ERTUĞRUL SAVAŞ

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

AHMET BEKTAŞ

Bilgisayar Programcılığı

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Sakarya Meslek Yüksekokulu

 

SUDENUR SEFA

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

EBRAR ÇALMAN

İç Mekan Tasarımı

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

ŞAHİN YÜMSEL

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

AYŞEN SUDE TOY

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

  

 
   

                         AKYAZI NİLÜFER HATUN MESLEKİ TEKNİK LİSESİ          

     

ZEHRA NUR GELLECİ

1

103350599

Çocuk Gelişimi

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ÖZNUR KAVAK

1

111851056

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Geyve Meslek Yüksekokulu

FATMANUR BARLAS

1

103350766

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu

MERVE KAHRAMAN

1

111851232

İşletme Yönetimi

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Sakarya Meslek Yüksekokulu

EMİNE MACAR

1

103350599

Çocuk Gelişimi

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

BÜŞRA BETÜL KINAY

1

111851162

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Hendek Meslek Yüksekokulu

KÜBRA YAŞAR

1

111851753

Aşçılık

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu

ŞEVVAL ZEKİYE KAYA

1

111851205

İşletme Yönetimi

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Pamukova Meslek Yüksekokulu

ŞEVVAL DOĞAN

1

112553019

Aşçılık

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Yalvaç Meslek Yüksekokulu

BİRGÜL GÜLER

1

100910231

İngilizce Öğretmenliği

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

MELİKE YEŞİLYURT

1

111851056

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Geyve Meslek Yüksekokulu

SEDA ER

1

105690589

İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

HAYRUNNİSA AYDIN

1

111851056

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Geyve Meslek Yüksekokulu

İREM NUR ÇELİK

1

101970628

Çocuk Gelişimi (İÖ)

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

HATİCE ÖKSÜZ

1

103350599

Çocuk Gelişimi

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

HİLAL KAÇAR

1

103350739

Moda Tasarımı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Meslek Yüksekokulu

İREM ŞEYDA YILDIRIM

1

101990028

Sosyal Hizmetler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

Gölpazarı Meslek Yüksekokulu

EZGİ GÜRSEL

1

111851162

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Hendek Meslek Yüksekokulu
                   

 

Bunun dışında Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesinden 42, Kız İmam Hatip Lisesinden 8, Endüstri Meslek Lisesinden 8 öğrenci bir üniversiteye kaydını yaptırdı.
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