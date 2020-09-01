ÜNİVERSİTELERE GİRİŞTE AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİ FARKI

Bu yılki Üniversite sınavlarında ve üniversiteye yerleştirmelerde büyük bir başarıya imza atan Akyazı

Bu haber 2020-09-01 14:10:01 eklenmiş ve 264 kez görüntülenmiştir.

Bu yılki Üniversite sınavlarında ve üniversiteye yerleştirmelerde büyük bir başarıya imza atan Akyazı Eyyüp Genç Fen Lisesi geçtiğimiz yıllardaki başarısını artırarak devam ettirdi.

Eczacılık fakültesi ile birlikte toplam 34 tıp fakültesine yerleşen öğrencileri ile ulaşılması güç bir başarı yakalayan Akyazı Eyyüp Genç Fen lisesi toplamda çeşitli fakültelere 87 öğrencisini yerleştirmiş oldu.

Diğer liselerimize büyük fark atan Fen lisesinde başarının mutluluğu yaşanıyor.

Eyyüp Genç Fen Lisesi müdürü Murat Yeşilbaş “ Bu yıl Covid-19 nedeniyle okullar kapanıncaya kadar yüz yüze, okullar kapandıktan sonra uzaktan eğitim yoluyla öğrencilerimize ulaştık ve eğitimlere devam ettik, bu başarımızda emeği olan, idareci ve öğretmenlerimize, velilerimize , öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum ”dedi.

Akyazıda üniversiteye yerleştirmede 96 öğrenci ile Fen Lisesi olurken, 2. Sırayı 75 öğrenci ile Konuralp Anadolu Lisesi oldu.



AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİ 2020 YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

Ad Soyadı Üniversite Adı Program Adı ÖZCAN BAHAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi HİLAL DERMAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İngilizce) ZEYNEP BİLGİN İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) AYBÜKE NUR ÇİLİNGİR MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (İngilizce) AHMET EMİN ALGIN GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi (İngilizce) POLAT EROL BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ŞAHİN KILIÇ BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi MELİKE GÜÇLÜ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi MUHAMMET HAMDEMİR KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ELİF TEMEL SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ŞEVVAL USTAHÜSEYİN BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi HATİCE ADAK BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi EMİRHAN ERİŞ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ESRA DEMİRATA BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (İngilizce) YASİR ŞEKERCİ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) EMİRHAN KOÇANLAR KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ALİ DEMİRTAŞ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Tıp Fakültesi MUSTAFA ÇAKMAK TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ASIM EFE AYHAN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi ÖMER LÜTFÜ KARA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi ELİFSU KOCA BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) HALE ÖZMERT MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eczacılık Fakültesi BURAK ÇOLAK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) DEMİRHAN KARAKAŞ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği İREM ŞEN İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) ARZU ARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (İngilizce) TUĞÇE AYDIN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Bilgisayar Mühendisliği YUSUF ŞİŞKOLAR NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Uçak Mühendisliği ETHEM ERDEM SÖNMEZ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İşletme (İngilizce) EFSANUR YILMAZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (İngilizce) CANSU ÖZTAŞ İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi BEYZA ŞAHABAŞ ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MELİKE ÇON MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Beslenme ve Diyetetik AYSİMA TOY YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya Mühendisliği (İngilizce) ÖYKÜ NAZLI ÇELİK MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi YAVUZ YİĞİT SARGIN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İÖ) MİRAY MERÇAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık AYÇA BELAT HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Kimya Mühendisliği (İngilizce) ŞEVVAL ÇON MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Beslenme ve Diyetetik İREM USLU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İlköğretim Matematik Öğretmenliği BİLGE BİLGİÇ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İlköğretim Matematik Öğretmenliği FATİH ASLANALP ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği ALEYNA GEDİK MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) ALEYNA AKIN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği FURKAN EFE ŞAHİN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği HAZAL EBRAR AKAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Odyoloji ZEYNEP OCAK BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ECEM GÜLŞAN BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi SUDE ÖZKURT NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Beslenme ve Diyetetik SİMGE YURDUSEV SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilişim Sistemleri Mühendisliği ECE NUR GÜNER ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik EDANUR AŞKAR YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Şehir ve Bölge Planlama HİLAL ÖZTÜRK MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Biyoloji

AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİNDEN 2019 YILINDA MEZUN OLUP BU YIL ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

TAHA ÖZLEMİŞ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Uçak Mühendisliği AYŞEGÜL BAK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İREM BİLİCİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ŞEYMANUR COŞKUNER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Diş Fakültesi BERK TUNALI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Elektronik Mühendisliği YUNUS EMRE AKTAŞ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi ŞEVVAL YILMAZ MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi NİDA ŞEKER ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi BETÜL NİLAY TAŞİ GİRESUN Üniversitesi Tıp Fakültesi MERT ERGÜN TOKAT GAZİ OSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi SALİHA KARAGÜZEL İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Ekonomi ELİF SUDE KAPAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi EĞMEN ÜSTÜNER İSTANBUL CERRAHPAŞA ÜNİVERSİTESİ Veterinerlik MERVE DEMİR YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Biyomühendislik ZEHRANUR ÖZKAN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği CEYDA KARADAYI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İlköğretim Matematik Öğret. ŞEYMA AHSEN TINAZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik ELİF BERFİN KARDAN YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi BATUHAN BESEN KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi ERHAN HİÇSÖNMEZ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Havacılık Elektrik ve Elektroniği MUHAMMED ACAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği SIDIKA ESRA ÖZDEMİR TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi KAAN CUMHUR ÖZTÜRK ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği SERHAT ERTÜRK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi FAHRİ SAMET ÇAMUR MARMARA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi ERVANUR KARABULUT TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği ELİF CEREN ERGİN MARMARA ÜNİVERSİTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği AYŞEGÜL ÖZEL SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (GÜLHANE) Beslenme ve Diyetetik SARE ZÜLAL DUMAN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya MELİKENUR BAŞLIK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Gıda Mühendisliği BATUHAN ÇETİN MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği BERKE UTKU ZAĞLI SAMSUN 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği BEYZANUR ERDEM BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İlköğretim Matematik Öğretmenliği

BUSE DOĞAN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlköğretim Matematik Öğret.

AKYAZI KONURALP ANADOLU LİSESİ

SELİNAY KARAKÜTÜK Hukuk Fakültesi SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi MELİSA ŞİŞMANOĞLU Hemşirelik BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi ÖMÜR GÜL Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SELEN AY Sağlık Yönetimi SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi İKRANUR DURSUN İlahiyat KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi BERKANT BIÇAK Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi BERAT DÜZCAN İnşaat Mühendisliği SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi ENES BAKİ BEDİR Elektrik-Elektronik Mühendisliği BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi KEVSER KILINÇ İlköğretim Matematik Öğretmenliği DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi ÖMER BATIN ÖZTÜRK Mimarlık KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SEVCAN NUR KARABIYIK Gemi ve Yat Tasarımı (Burslu) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi DUYGU KAYA Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi HAKAN ÇAMUR Coğrafya SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi GÜLŞEN DEMİRCİ Hemşirelik BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi ZEYNEP ARSLAN İngilizce Öğretmenliği ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi AYŞENUR DUR Hemşirelik MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sağlık Bilimleri Fakültesi BİLAL DOĞUKAN DEMİRBAŞ İşletme SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi EMRULLAH ÇABUK Havacılık ve Uzay Mühendisliği TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi AYLİN ŞAHİN Hemşirelik DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi NİSA ÖNER Sınıf Öğretmenliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Eğitim Fakültesi SILA SALİM Tarih SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Fen-Edebiyat Fakültesi OĞULCAN BARAN BAŞER Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi BERKE AKBAŞ Hukuk Fakültesi (Ücretli) DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi GÖRKEM İNAN Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi MUSTAFA KORAY SARI Turizm Rehberliği MERSİN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi AYBİKE KAHRAMAN Hemşirelik BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SENA ERDOĞAN Sağlık Yönetimi İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Bilimleri Fakültesi AHMET CANBERK ÖZER Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi EDİP AVCI Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SEMANUR SAKA İktisat (İngilizce) ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi GÜZİN ÜLKÜ SARI İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi YUNUS EMRE TEK Odyoloji SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi ELİF BUSE KADEŞ Fen Bilgisi Öğretmenliği KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi AYŞEGÜL KEÇECİ Hemşirelik BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi BİLAL AKYÜZ İşletme (İngilizce) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi HALE OSMANOĞLU Psikoloji (%50 İndirimli) İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi ALİ ZAHİD SARI Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi ASUDE FIRAT Psikoloji BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi TUĞBA KARAMAHMUTOĞLU Türk Dili ve Edebiyatı BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ALİHAN BİLGİN Grafik Tasarımı (Burslu) FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Güzel Sanatlar Fakültesi ASUDE ZEYNEP UÇAR Fen Bilgisi Öğretmenliği YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eğitim Fakültesi DİLEK KASTANBOLU Gastronomi ve Mutfak Sanatları SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi GAMZE DERTLİOĞLU Almanca Mütercim ve Tercümanlık İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi ELİF DAVULCU Hemşirelik BARTIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi FATMANUR BIYIKLI Maliye SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi ŞEREF ANIL AKIN Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi AYSİMA AYYILDIZ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SÜMEYYE ALTUN İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Atatürk Eğitim Fakültesi AHMET CAN BOSTAN Yönetim Bilişim Sistemleri TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Uygulamalı Bilimler Fakültesi EDANUR KUMRU Hemşirelik ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi GİZEM SERT Kimya YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi BUKET AVCI İşletme (İngilizce) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi MİRAY TOPALOĞLU Yazılım Mühendisliği BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi EDANUR ŞEN Sınıf Öğretmenliği KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi YAKUP YÜCEL Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ALEYNA YILDIZTAŞ Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi MİLENA AKSOY Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi EMEL NUR ÖZTÜRK Endüstri Mühendisliği DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ALPASLAN BURAK BAK İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Edebiyat Fakültesi MERVE TAŞKIN Matematik YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi BURAK BULAMA Bilgisayar Mühendisliği FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Mühendislik Fakültesi SEMİH KARAKAŞ Turizm İşletmeciliği ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi SELMA CANBAKAN İngiliz Dili ve Edebiyatı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi BUĞRA KILIÇKESER Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ŞEYMA AYDIN İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi MELİH CAN TAŞ Hemşirelik DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi FATİH İHSAN AKÇAY Rekreasyon SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi DenizAlp KAYHAN Turizm İşletmeciliği Boğaziçi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dilara SEVİM Hukuk Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi ERTUĞRUL SAVAŞ Tıbbi Laboratuvar Teknikleri HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu AHMET BEKTAŞ Bilgisayar Programcılığı SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sakarya Meslek Yüksekokulu SUDENUR SEFA Tıbbi Laboratuvar Teknikleri HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu EBRAR ÇALMAN İç Mekan Tasarımı BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ŞAHİN YÜMSEL Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu AYŞEN SUDE TOY Tıbbi Görüntüleme Teknikleri BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AKYAZI NİLÜFER HATUN MESLEKİ TEKNİK LİSESİ ZEHRA NUR GELLECİ 1 103350599 Çocuk Gelişimi DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ÖZNUR KAVAK 1 111851056 Halkla İlişkiler ve Tanıtım SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Geyve Meslek Yüksekokulu FATMANUR BARLAS 1 103350766 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu MERVE KAHRAMAN 1 111851232 İşletme Yönetimi SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sakarya Meslek Yüksekokulu EMİNE MACAR 1 103350599 Çocuk Gelişimi DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu BÜŞRA BETÜL KINAY 1 111851162 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hendek Meslek Yüksekokulu KÜBRA YAŞAR 1 111851753 Aşçılık SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu ŞEVVAL ZEKİYE KAYA 1 111851205 İşletme Yönetimi SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Pamukova Meslek Yüksekokulu ŞEVVAL DOĞAN 1 112553019 Aşçılık ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Yalvaç Meslek Yüksekokulu BİRGÜL GÜLER 1 100910231 İngilizce Öğretmenliği AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi MELİKE YEŞİLYURT 1 111851056 Halkla İlişkiler ve Tanıtım SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Geyve Meslek Yüksekokulu SEDA ER 1 105690589 İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi HAYRUNNİSA AYDIN 1 111851056 Halkla İlişkiler ve Tanıtım SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Geyve Meslek Yüksekokulu İREM NUR ÇELİK 1 101970628 Çocuk Gelişimi (İÖ) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu HATİCE ÖKSÜZ 1 103350599 Çocuk Gelişimi DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu HİLAL KAÇAR 1 103350739 Moda Tasarımı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu İREM ŞEYDA YILDIRIM 1 101990028 Sosyal Hizmetler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Gölpazarı Meslek Yüksekokulu EZGİ GÜRSEL 1 111851162 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hendek Meslek Yüksekokulu

Bunun dışında Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesinden 42, Kız İmam Hatip Lisesinden 8, Endüstri Meslek Lisesinden 8 öğrenci bir üniversiteye kaydını yaptırdı.