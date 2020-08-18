MİLLİ EĞİTİMİN ÇINARI ARİFİYE KÖY ENSTİTÜSÜ MEZUNU ŞÜKRÜ AK VEFAT ETTİ.

Akyazı’ya bağlı Kabakulak mahallesi halkından Arifiye Köy Enstitüsü mezunlarından, Haluk,

Bu haber 2020-08-18 19:06:35 eklenmiş ve 189 kez görüntülenmiştir.