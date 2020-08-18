MİLLİ EĞİTİMİN ÇINARI ARİFİYE KÖY ENSTİTÜSÜ MEZUNU ŞÜKRÜ AK VEFAT ETTİ.

Akyazı’ya bağlı Kabakulak mahallesi halkından Arifiye Köy Enstitüsü mezunlarından, Haluk, Faruk, Tarık ve Fatih Ak’ın Babaları Şükrü Ak vefat etti.
Dün gece geç saatlerde beyin kanaması sonucu hayata veda eden Türk Milli eğitimin çınarlarından olan Şükrü Ak 92 yaşındaydı.
Milli Eğitimin çeşitli kademelerinde öğretmenlik, müdürlük ve Akyazı İlköğretim Müdürlüğü görevlerinde de bulunan Şükrü Ak’ın cenazesi 18 Ağustos 2020 (Bugün) doğduğu köy olan Kabakulak Mahallesi camiinde kınlan ikindi namazına müteakip Kabakulak aile kabristanlığında toprağa verildi.
Şükrü Ak’ın cenazesine Aile fertleri, Kabakulak mahallesi halkı ve Milli Eğitim Camiası katıldı.
Merhum Şükrü Ak’a Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI