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AKYAZI BELEDİYESİNDE ÜÇ GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Akyazı Belediye Meclisi Ağustos ayına ait olağan toplantısını yaptı. EK Hizmet binasında yapılan
Bu haber 2020-08-04 18:13:06 eklenmiş ve 217 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediye Meclisi Ağustos ayına ait olağan toplantısını yaptı. EK Hizmet binasında yapılan toplantı Belediye Başkanı Bilal Soykan tarafından yönetildi. Gündem dışı konuşma olmayınca gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 1.maddesinde yer alan ve bir önceki meclis toplantısında İmar Komisyonuna havalesi yapılan Seyfeler ve Akyazı Merkez mahallelerinde 1/1000 ölçekli plan kesişiminde yer alan 12.00 metrelik imar yolunun plan bütünlüğü açısından yeniden planlanması için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili SBB Meclisinin 09.03.2020 tarih ve 3/116 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifi İmar Komisyonundan geldiği şekli ile oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 2. Maddesinde yer alan Yeniorman Mahallesi 1/1000 ölçekli imar planı revizyonuna ilişkin hazırlanan imar plan değişikliği konusu görüşülmek üzere İmar Komisyonuna oy birliğiyle havale edildi.

Gündemin 3. Maddesine göre; Mülkiyeti Akyazı Belediyesine ait olan Kuzuluk Topçu Sırta Mahallesinde bulunan 64904,36 M2 yüzölçümlü arsa içinde müştemilatı bulunan 16082,37 M2 lik Kuzuluk Göl Park alanının 10 yıl süreyle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dahilinde kiraya verilmesi konusunda Belediye Başkanı ile Encümen Üyeleri için istenen yetki oybirliğiyle verildi.

PLAKET VERİLDİ

Gündem Maddelerinin tamamlanmasının ardından Belediye Başkanı Bilal Soykan toplantıya katılan Meclis üyelerine teşekkür ettikten sonra Belediye Başkan yardımcısı Ünal Gündüz ile Emlak İstimlak Müdürlüğü Personeli Serhat Baykal’a başarılı ve Belediye gelirlerini arttıran özverili çalışmalarından ötürü birer başarı belgesi verdi. Belgeleri verirken konuşan Başkan Soykan, bundan sonra görevlerinde üstün başarı elde eden personelimize takdir, teşekkür ve başarı belgesi vermeye devam edeceğiz dedi.

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