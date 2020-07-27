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BAŞKAN SEYAHATTE YERİNE ÇAKMAK VEKALET EDİYOR

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, beraberinde Başkan yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ali Özer olduğu
Bu haber 2020-07-27 18:28:05 eklenmiş ve 117 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, beraberinde Başkan yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ali Özer olduğu halde Belediye Meclis Üyesi ve Meclis Başkanvekili Mustafa Birincioğlu’nun kızının düğününe katılmak üzere Bingöl’e gitti.

Bingöl’de düğün merasimine katılan Akyazı Belediye Başkanı Soykan ve yardımcıları oradan Muş’a geçerek şu anda Muş Vali yardımcılığı görevi yapan eski Akyazı Kaymakamı Kamuran Ballıyı Makamında ziyaret edip has ret giderdiler.

Muş’tan Bitlis’e geçen Başkan Soykan ve yardımcıları Öztürk ve Özer Akyazılıların iftihar duyduğu isimlerden biri olan Bıçkıdere Mahallesinden Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırları makamında ziyaret ettiler. Ziyaret esnasında İl Emniyet Müdürü Ağırlar Belediye Başkanı Bilal Soykan’a Bitlis’e özel bir baston hediye etti. Akyazılı Belediyeciler daha sonra eski Akyazı İlçe Jandarma Komutanı iken Bitlis İl Jandarma Alay Komutanlığına atanan Binbaşı Hamit Gencay Taşdemir’i de ziyaret ettiler.

Bingöl’deki düğün nedeniyle kara yoluyla doğu seyahatine çıkan Belediye Başkanı Bilal Soykan ve yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ali Özer’in Siirt’e de geçecekleri ve buradaki ziyaretlerinin tamamladıktan sonra da Perşembe günü Akyazı’ya dönecekleri öğrenildi. Soykan’a başkan yardımcısı Mehmet Çakmak vekalet ediyor.

 

 
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