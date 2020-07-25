GÜNGÖRSÜN’Ü MEZARI BAŞINDA ZİYARET ETTİK

Necdet Güngörsün Sakarya basınının duayenlerindendir. 24 Temmuz 2007 de kaybettiğimiz

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Necdet Güngörsün Sakarya basınının duayenlerindendir. 24 Temmuz 2007 de kaybettiğimiz bu değerimizin bugün ölüm yıldönümüydü. Ölümünün 13.yılında Akyazılı Gazeteciler ve Güngörsün’ün kadim dostları Salim Özyılmaz ile Kenan Certel, beraberlerinde emekli eğitimci ve Güngörsün’ü çok seven ve sayan Ergün Öztürk olduğu halde mezarı başına gidip kendisine duydukları özlemi dile getirdiler ve dua yaparak Akyazı’ya geri döndüler.

Konuyla ilgili açıklama Salim Özyılmaz’dan geldi. Özyılmaz, mesleğimize kişilik kazandıran duayenimiz Necdet Güngörsün’ü ölümünün 13. Yılında mezarı başında bir kez daha yaptığımız dualarla andık. Kendisine özlem duyduğumuzu yüksek sesle söyledik. Yüce Mevlamız kendisini rahmetiyle mükafatlandırsın ve mekanını cennet etsin dedi.