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AKYAZILI İŞ ADAMI ATASOY KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

Akyazı’da Kereste Ticareti ile uğraşan iş adamı Birol Atasoy (60) sabah yürüyüşü yaparken geçirdiği
Bu haber 2020-07-21 17:09:35 eklenmiş ve 203 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’da Kereste Ticareti ile uğraşan iş adamı Birol Atasoy (60) sabah yürüyüşü yaparken geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Yürüyüş sırasında rahatsızlanan ve rahatsızlandığını gören çevre sakinleri 112 Sağlık ekibine de haber verdiler. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalenin ardından acil bir şekilde Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen tekrar geri dönüşü sağlanamayan Birol Atasoy hastanede hayatını kaybetti.

Birol Atasoy’un kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi Akyazı’da büyük üzüntü yarattı. Atasoy 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 11.00 de Burcu Sitesi yanındaki evinden alınarak aile mezarlığında toprağa verilecek.

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