AKYAZILI 5 MECLİS ÜYESİ DE KOMİSYONLARDA GÖREV ALDI

Pazartesi günü yapılan Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinde Komisyon seçimleri vardı.

Bu haber 2020-07-15 00:29:13 eklenmiş ve 48 kez görüntülenmiştir.

Pazartesi günü yapılan Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinde Komisyon seçimleri vardı. Büyükşehir Belediyesinde Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın dışında 5 üye ile temsil edilen Akyazı Belediyesi Meclis üyelerinin tamamının yapılan seçimlerde çeşitli komisyonlarda görev alması Akyazılıları sevindirdi.

Akyazı Belediye Meclis Üyesi Özgür Özmen 5 yıl sonra Encümen Üyesi seçildi. Yine Akyazı Belediye Meclisi Üyesi Meryem Sağlam ile Mustafa Karahasan İmar Komisyonuna, Uğur Kılıçoğlu Hukuk Komisyonuna, Akyazı Belediyesinden Büyükşehir Meclisine giden tek MHP’li üye olan Ergün Öztürk de Tarım Komisyonuna seçildi.