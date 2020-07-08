ÖNER AİLESİNİN ACI GÜNÜ
İlçemizin köklü ailelerinden Öner ailesi bir evladını kaybetmenin acısı ile sarsıldı.
Bu haber 2020-07-08 01:13:08 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.
İlçemizin köklü ailelerinden Öner ailesi bir evladını kaybetmenin acısı ile sarsıldı. Gazisüleymanpaşa mahallesi Akminare halkından Akyazı Belediyesinden emekli, Sucukçu Kazım Önerin Kardeşi Aydın Öner vafat etti.
Merhum Aydın Önerin cenazesi evinde kılınan ikindi namazı ve cenaze namazı sonrası merkez aile kabristanlığında toprağa verildi.
Merhum Aydın Öner’e Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİİZİM AKYAZI
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