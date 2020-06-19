MERT ÖĞRETMEN KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

Akyazı Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Lisesinde Edebiyat öğretmeni olarak görev yapan

Bu haber 2020-06-19 09:24:43 eklenmiş ve 231 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Lisesinde Edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Halil Mert (55) evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmesi ailesi ve sevenleri ile birlikte yetiştirdiği öğrencilerini de derinden üzdü.

Mert öğretmenin cenazesi Kuzuluk Orta Mahalle Akyazı Caddesinde bulunan evinin bahçesinde helallik alındıktan ve cenaze namazı kılındıktan sonra alınarak aile mezarlığına defnedildi. Mert öğretmenin cenaze törenine yakınları ve sevenlerinin yanı sıra öğrencileri de katıldı.