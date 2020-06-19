Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
KIZILAY GENEL SEKRETERİ AKYAZI’DA İNCELEMELERDE BULUNDU

KIZILAY GENEL SEKRETERİ AKYAZI’DA İNCELEMELERDE BULUNDU

İLÇE TARIMDAN ÇİÇEK VE ŞAP AŞI ÇALIŞMASI

İLÇE TARIMDAN ÇİÇEK VE ŞAP AŞI ÇALIŞMASI

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ FAZİLET DURMUŞ’TAN KARNE MESAJI

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ FAZİLET DURMUŞ’TAN KARNE MESAJI

MERT ÖĞRETMEN KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

MERT ÖĞRETMEN KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

SASKİ KUZULUK’TA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

SASKİ KUZULUK’TA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Akyazı’da ağaçlar kökünden söküldü dereler taştı

Akyazı’da ağaçlar kökünden söküldü dereler taştı

MERT ÖĞRETMEN KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

Akyazı Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Lisesinde Edebiyat öğretmeni olarak görev yapan
Bu haber 2020-06-19 09:24:43 eklenmiş ve 231 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Lisesinde Edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Halil Mert (55) evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmesi ailesi ve sevenleri ile birlikte yetiştirdiği öğrencilerini de derinden üzdü. 

Mert öğretmenin cenazesi Kuzuluk Orta Mahalle Akyazı Caddesinde bulunan evinin bahçesinde helallik alındıktan ve cenaze namazı kılındıktan sonra alınarak aile mezarlığına defnedildi.  Mert öğretmenin cenaze törenine yakınları ve sevenlerinin yanı sıra öğrencileri de katıldı.

 

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Vefat haberleri
09:28 - MERT ÖĞRETMEN KALBİNE YENİK DÜŞTÜ
Akyazı Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Lisesinde Edebiyat öğretmeni olarak görev yapan...
22:17 - KARAKAŞ CEVAT VEFAT ETTİ
Akyazı’nın sevilen simalarından Karakaş Cevat lakabı ile tanınan Cevat Haşar vefat etti....
16:40 - DOKTOR CEVAT YILDIRIM VEFAT ETTİ
Akyazı’nın tanınmış isimlerinden eski Milletvekili Recep Yıldırım ve Mustafa Yıldırımın ka...
23:47 - DÜZCAN AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Ak Parti İl genel meclisi üyelği ve belediye meclisi üyeliği görevinde bulunan iş insanı H...
00:28 - KABAKULAK ESKİ MUHTARI SELAHATTİN TOY VEFAT ETTİ
Selahattin Toy vefat etti . Eski Siyasetci ve mahallenin eski muhtarı plan Toyun Kalp ...
14:08 - AKYAZI İLÇESİ ESNAFLARINDAN COŞKUN KİLİT VEFAT ETTİ
Akyazı’nın sevilen isimlerinden Ömercikler Mahallesinde ikamet eden...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ