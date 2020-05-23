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KARAKAŞ CEVAT VEFAT ETTİ

Akyazı’nın sevilen simalarından Karakaş Cevat lakabı ile tanınan Cevat Haşar vefat etti.
Bu haber 2020-05-23 22:16:34 eklenmiş ve 239 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın sevilen simalarından Karakaş Cevat lakabı ile tanınan Cevat Haşar vefat etti.

Bundan 45 gün önce rahatsızlanarak Sakarya Eğitim Araştırma hastanesinde tedavi altına alınan Cevat Haşar 87 yaşında hayata veda etti. Merhum Cevat Haşara yapılan ilk ve  son covit-19 testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

İlçemiz Fatih Mahallesinde uzun yıllar yaşayan Merhum  Sarı Kasap Mustafa Haşarın oğlu, Merhum Mayışoğlu Ahmet Yılmaz’ın damadı, Merhum Mehmet Haşar’ın kardeşi, MERHUM ALAY AKSOY,Bekir Gökçe, Refik Duman, Hayrettin Önem, Ahmet Birten, Fatih Yılmaz ve Metin Altıntaş’ın Kayın pederleri, Salih, Semih ve Faik Haşar’ın amcaları, İlçemiz esnaflarından Evren Haşar’ın babası olan  Cevat Haşar’ın cenazesi 24 Mayıs 2020 (yarın) bayramın 1.günü Hastane mahallesi Küçücek caddesi Uzpark evleri E Blok daire 5 te alınacak helalliğin ardından Merkez Aile Mezarlığına defnedilecektir.

Merhuma Cevat Haşar’a ALLAH’tan rahmet yakınları ve sevenlerine Başsağlığı dileriz BİZİM AKYAZI

TAZİYE İÇİN OĞLU EVREN HAŞAR:TEL..05319024254

 
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