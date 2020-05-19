DOKTOR CEVAT YILDIRIM VEFAT ETTİ

Akyazı’nın tanınmış isimlerinden eski Milletvekili Recep Yıldırım ve Mustafa Yıldırımın kardeşleri

Bu haber 2020-05-19 16:38:52 eklenmiş ve 611 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın tanınmış isimlerinden eski Milletvekili Recep Yıldırım ve Mustafa Yıldırımın kardeşleri doktor Cevat Yıldırım geçtiğimiz gece tedavi görmekte olduğu Sakarya Eğitim araştırma hastanesinde vefat etti.

Edinilen bilgiye göre 4 hafta önce evinde rahatsızlanarak yakınları tarafından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cevat Yıldırım’a hastanede Covid-19 testleri yapıldı ve virüslü olduğu belirlendi. Hhastanede tedavi altına alınan Cevat Yıldırım daha sonra Adapazarı'na Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Yıldırım yapılan tedavilere cevap vermedi ve bu gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Doktor Cevat Yldırım’ın vefat haber yakınları ve sevenleri arasında büyük üzüntü ile karşılandı.

Cevat Yıldırı’mın cenazesi bugün saat 11.00 sıralarında merkez aile kabristanlığında az sayıda kişinin katılımı ile toprağa verildi.

Merhum Cevat Yıldırıma Allh’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz BİZİM AKYAZI