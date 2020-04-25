DÜZCAN AİLESİNİN ACI GÜNÜ

Ak Parti İl genel meclisi üyelği ve belediye meclisi üyeliği görevinde bulunan iş insanı Hüseyin Düzcan’ın

Bu haber 2020-04-25 23:44:24 eklenmiş ve 148 kez görüntülenmiştir.