DÜZCAN AİLESİNİN ACI GÜNÜ

Hüseyin Düzcan’ın kardeş acısı
Ak Parti İl genel meclisi üyelği ve belediye meclisi üyeliği görevinde bulunan iş insanı Hüseyin Düzcan’ın kardeşi Muhammet Düzcan vefat etti. İlçemiz Yeni Mahalle Mudurnu Caddesi ikamet eden merhum Mahmut Düzcan'ın oğlu, Hüseyin, İsrail ve Ahmet Düzcan'ın kardeşi Mucahit Düzcan'ın babaları Muhammed Düzcan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Cenazesi bugün Düzcanlar petrol yanındaki hanesinden kaldırılaak Nuri Osmaniye Camisinde kılınan cenaze namazının ardından süt fabrikası yanı aile kabristanlığına defnedildi.
Merhum Muhammet Düzcan’a Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI