AKYAZI İLÇESİ ESNAFLARINDAN COŞKUN KİLİT VEFAT ETTİ
Akyazı’nın sevilen isimlerinden Ömercikler Mahallesinde ikamet eden
Bu haber 2020-04-20 14:05:50 eklenmiş ve 724 kez görüntülenmiştir.
Akyazı’nın sevilen isimlerinden Ömercikler Mahallesinde ikamet eden Coşkun Kilit vefat etti.
Merhum Hafız Muhammet Kilit’in oğlu, Ali Kilit’in kardeşi olan Coşkun Kilit 58 yaşındaydı.
AKSADER’in kurucularından olan Coşkun Kilit’in Cenazesi öğleyin kılınan cenaze namazı sonrası merkez aile kabristanlığında toprağa verildi.
Merhum’a Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz BİZİM AKYAZI
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