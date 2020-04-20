AKYAZI İLÇESİ ESNAFLARINDAN COŞKUN KİLİT VEFAT ETTİ

Akyazı’nın sevilen isimlerinden Ömercikler Mahallesinde ikamet eden

Bu haber 2020-04-20 14:05:50 eklenmiş ve 724 kez görüntülenmiştir.