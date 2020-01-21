Müftülülten proje “CAMİYE KOŞUYORUZ NAMAZLA BULUŞUYORUZ”

Eğitim ve Öğretim yılında yarıyıl tatiline girildiği şu günlerde Diyanet İşleri Başkanlığının talimatları

Bu haber 2020-01-21 22:45:49 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

Eğitim ve Öğretim yılında yarıyıl tatiline girildiği şu günlerde Diyanet İşleri Başkanlığının talimatları ile Akyazı Müftülü tarafından “camiye koşuyoruz namazla buluşuyoruz” projesi hayata geçirildi.

Akyazı Müftülü tarafından hayata geçirilen proje 18 Ocak Cumartesi günü sabah namazı ile başladı. Projenin bitim tarihi ise 2 Şubat 2020 Pazar günü olarak belirlendi.

Akyazı Müftülüğü projenin amaçlarını şöyle açıkladı “ Okula giden çocukların ara tatil dönemlerinde cami ile bağının kurulması ve cemaat alışkanlığının kazandırılmasıdır. Ayrıca bu projeye katılım sağlayan çocuklarımıza yetkililer tarafından puanlar verilecek ve A kategorisinde Ortaokul öğrencileri, B kategorisinde de İlkokul öğrencileri verilen puanlara göre değerlendirilecekler, ilk üç dereceye giren çocuklarımıza da çeşitli ödüller verilecektir”

Yine Akyazı Müftülüğü tarafından yapılan açıklamaya göre A kategorisinde 1. Olan öğrenciye Drone, 2. Olan öğrenciye Uzaktan kumandalı Helikopter, 3. Olan öğrenciyle de yine uzaktan kumandalı araba hediye edilecektir.

B Kategorisinde de yine 1. Olan öğrenciye Uzaktan kumandalı Helikopter, 2. Olan öğrenciye Langırt ve 3. Olan öğrenciye de uzaktan kumandalı araba hediye olarak verilecektir. Ayrıca diğer öğrenciler içinde sürpriz hediyeler verilecek.

Bu projenin uygulanması için İlçe de faaliyetlerini sürdürmekte olan 20 cami görevlendirildiği de yine yapılan açıklamada yer aldı.