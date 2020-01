ASAKYAZI’DAN KOCAALİSPOR’A YARIM DÜZİNE 6-2

Sakarya Süper Amatör lig B gurubu 2. yarı ilk karşılaşmasında As Akyazı Spor

Sakarya Süper Amatör lig B gurubu 2. yarı ilk karşılaşmasında As Akyazı Spor sahasında konuk ettiği Kocaali Spor’u 6 -2 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

İlk yarıya her iki takımda kontrollü başladı As Akyazı Spor Kocaali kalesinde gol ararken 7 dakikada kontra ataktan Soner’in golüne engel olamadı. Kocaali Spor 1-0 öne geçti.

19. dakikada As Akyazı Sporlu Hasan Özdemir ceza sahasının dışından şık birçektiği sert şut Kocaali filelerine takılınca eşitlik sağlandı. 1-1 41.dakikada Tolga As Akyazı Spor’un 2.golünü attı .İlkyarı As Akyazı Spor 2-1 önde kapadı.

2.Yarıda As Akyazı Spor oyunun hakimiydi.47 ve 60 dakikada Azar’ 65 dakikada ise Efendinin attığı gollerle 5-1 öne geçen As Akyazı Spor sahada az da olsa rehavet yaşayınca 70. dakikada Kocaali Spor’lu Cebrail durumu 5-2 ye getiren golü attı.

Toparlanan As Akyazı Spor 85. dakikada Yağız’ın attığı golle maçın skorunu belirledi. 6-2

As Akyazı Spor -6

Kocaali Spor -2

Saha: Akyazı Sentetik

Saat:14.00

Hakemler –Murat Bay*** İlker Yavuz*** Eyyüp Kolbudak***

As Akyazı Spor

Caner***Hasan ö***Kemal**Mehmet** Albay**(Tolga**) İrfan** Efendi***(Cihan**)Numan**(Yağız**)Hazar***Muhammet**Oğuzhan***

Ant:Fikret Karakaş

Kocaali Spor

Özgür** Ensar** Bünyamin**Taha***Hüseyin**Özkan**(Sefa) Soner*** Burak** Cebrail** Emre**(Bünyamin**) Umut**

Ant:Adnan Bıçakcı

Goller Dk.19 Hasan Ö. ,41 Tolga, 47-60 Azar,65 Efendi, 85 Yağız (Asakyazı) Dk.7 Soner, Dk.70 Cebrail (Kocaali)