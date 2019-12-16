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AKYAZILI JUDOCULARIN BAŞARISI

Antrenörleri Pınar Batman’ın nezaretinde Düzce’de yapılan Türkiye şampiyonasına katılan Akyazılı
Bu haber 2019-12-16 23:16:57 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

 

Antrenörleri Pınar Batman’ın nezaretinde Düzce’de yapılan Türkiye şampiyonasına katılan Akyazılı Judoculardan Irmak Kahveci 48 Kg. Türkiye ikincisi olurken, Zeynep Serra Kahveci’de yine 48 Kg. da Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösterdi.

Antrenör Pınar Batman, Türkiye şampiyonasına iyi hazırlandıklarını söyleyerek, sporcularımın bu şampiyonada elde ettikleri başarı hepimizi sevindirmiş ve mutlu etmiştir. Hedefimiz bu tür şampiyonalarda daha fazla sporcumuz ile derecelere girmektir açıklaması yaptı ve kendilerine destek verenlere de teşekkür etti.
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