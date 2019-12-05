MÜEZZİN KURTOĞLU TABURCU OLDU

Geçtiğimiz hafta sonunda kıldırdığı ikindi namazı sonrası rahatlanarak önce Akyazı Devlet Hastanesine

Bu haber 2019-12-05 10:13:50 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

Geçtiğimiz hafta sonunda kıldırdığı ikindi namazı sonrası rahatlanarak önce Akyazı Devlet Hastanesine, sonra da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ancak yoğun bakım ünitesinde yer bulanamadığı için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akyazı Merkez Çarşı (Baraka) Cami Müezzini Kadir Kurtoğlu, tedavinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Evinde istirahate çekilen Müezzin Kurtoğlu’nun 15 gün evinde istirahat edeceği, istirahat sonrası görevine döneceği öğrenildi. Kurtoğlu’nun hastaneden taburcu olması ve sağlığındaki düzelme sevenlerini mutlu etti.

Kadir Kurtoğlu Diyanet-Sen Akyazı temsilcisi Metin Bakır ile Sendikanın Yönetiminde görev alan meslektaşları tarafından da Hastanede ziyaret edilmişti.