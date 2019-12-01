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BADMİNTON MİLLİ SPORCUMUZ’DAN ULUSLAR ARASI ŞAMPİYONADA 3. LÜK

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BADMİNTON MİLLİ SPORCUMUZ’DAN ULUSLAR ARASI ŞAMPİYONADA 3. LÜK

Badmintonda geçtiğimiz yıl 15 yaş altı Balkan Şampiyonasında Balkan Şampiyonu olan Milli
Bu haber 2019-12-01 17:50:14 eklenmiş ve 53 kez görüntülenmiştir.

 

Badmintonda geçtiğimiz yıl 15 yaş altı Balkan Şampiyonasında Balkan Şampiyonu olan Milli Badmintoncumuz Hüseyin Akif Koç 29 Kasım - 01 Aralık 2019 tarihleri arasında Slovenya’nın Medvode şehrinde düzenlenen 11. Medvode Forza Cup 2019 - U15 turnuvasında 3. Oldu.

 Sakarya Akyazı Boybeyi Spor Kulübü Sporcusu Milli takımla birlikte katıldığı şampiyonada Karamanlı eşi ile birlikte çift erkeklerde 3. Olan Hüseyin Akif KOÇ başarıdan başarıya koşuyor.

 Milli Takım Antrenörü Duygu Kar ile birlikte Slevenya’ya giden Hüseyin Akif Koç mutlu bir şekilde yurda döndü. Antrenör Duygu Kar öğrencisinin her geçen gün tecrübesini artırdığını bu çalışması ile gelecekte büyüklerde de şampiyon adayları arasında olacaktır. Şeklinde konuştu.

 

 
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