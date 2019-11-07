AKYAZILI HANIMLAR PİLATES DERSİ ALMAYA BAŞLADI

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bir ilke daha imzasını attı. Müdürlüğün açtığı

Bu haber 2019-11-07 13:07:43 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bir ilke daha imzasını attı. Müdürlüğün açtığı yeni kursla Akyazılı hanımlar zumba pilates dersleri almaya başladı.

Eğitmen Özlem Er’in nezaretinde Atatürk spor salonunda hafta içi her gün 12.30-13.30 saatleri arasında yapılacak olan çalışmalarda Akyazılı hanımlar fit ve daha sağlıklı olmak için gayret gösterecekler. Yeni başlamasına rağmen açılan kursa şu an itibarıyla 120 Akyazılı bayan katılıyor.

Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adem Altun, açılan kurslarına ilginin her geçen gün daha da arttığını belirterek, bizim amacımız Akyazı’da yaşamakta olan yaşına ve cinsiyetine bakmaksızın her bireye spor yaptırmaktır. Ücretsiz olan bu kursumuzun Akyazılı bayanlarca ilgi odağı haline gelmesi bizleri sevindirmiştir dedi.