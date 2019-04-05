İLÇE SAĞLIKTAN AKILCI İLAÇ KULLANIMI SEMİNERİ

7-13 Nisan sağlık haftası etkinlikleri kapsamında Akyazı sosyal gelişim merkezi ile ortak program düzenlendi.

Bu haber 2019-04-05 23:43:30 eklenmiş ve 111 kez görüntülenmiştir.