İLÇE SAĞLIKTAN AKILCI İLAÇ KULLANIMI SEMİNERİ

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7-13 Nisan sağlık haftası etkinlikleri kapsamında Akyazı sosyal gelişim merkezi ile ortak program düzenlendi.
Bu haber 2019-04-05 23:43:30 eklenmiş ve 111 kez görüntülenmiştir.

 

7-13 Nisan sağlık haftası etkinlikleri kapsamında Akyazı sosyal gelişim merkezi ile ortak program düzenlendi. Program Sakarya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Rıdvan Karagöz’ün akılcı ilaç kullanımı konulu sunumuyla başladı. Ardından Akyazı sosyal gelişim merkezi Drama sınıfı öğrencileri tarafından akılcı ilaç kullanımı konulu tiyatro gösterisi yapıldı.

Konu ile ilgili sosyal gelişim merkezi tarafından hazırlanan animasyon sunumunun ardından program çiçek sunumu ile sona erdi.

 Programa Akyazı kaymakamı Yakup güney, Sakarya il sağlık müdürlüğü halk Sağlığı Başkanı uzman Dr. Ali güvey, Sakarya il sağlık müdürlüğü Başkan yardımcısı Dr. Mustafa Ezen ve daire müdürleri katıldı. 
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