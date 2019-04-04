BAŞKAN SOYKAN MAZBATASINI BUGÜN ALIYOR

Cumhur ittifakının adayı olarak seçime giren ve rekor oyla Akyazı Belediye Başkanı seçilen

Bu haber 2019-04-04 18:58:24 eklenmiş ve 35 kez görüntülenmiştir.

Cumhur ittifakının adayı olarak seçime giren ve rekor oyla Akyazı Belediye Başkanı seçilen Bilal Soykan bugün (5 Nisan 2019 Cuma) beraberinde Belediye Meclis Üyesi seçilen arkadaşları ile birlikte saat 10.00 da İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu Başkanının elinden alacak.

Bilal Soykan ve arkadaşları mazbatalarını aldıktan sonra Belediye binasına gelecekler ve burada çiçeklerle karşılanacak olan Soykan ve arkadaşları daha sonra Başkanlık Makamına geçerek burada görevi devir alacaklar.

Konuyla ilgili açıklama AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem’den geldi. Ekrem, yaptığı açıklamada Belediye Başkanımız Bilal Soykan ile birlikte Meclis Üyesi arkadaşlarımız bugün mazbatalarını alacaklar ve Belediye gelerek buradaki devir töreninden sonra görevlerine resmen başlayacaklardır. AK Parti İlçe başkanı olarak Belediye Başkanımız Soykan’a ve Meclis Üyelerimize başarılar diliyoruz. Birlik ve beraberlik içinde güzel Akyazı’mızı layık olduğu yere el birliği içinde taşıyacağız dedi.