Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ADEM GÜNER SİYASETİ BIRAKTIM DEDİ

ADEM GÜNER SİYASETİ BIRAKTIM DEDİ

ASAKYAZI KÖTÜ BAŞLADI 0-1

ASAKYAZI KÖTÜ BAŞLADI 0-1

MİRAC KANDİLİNDE CAMİLERİMİZDE İZDİHAM

MİRAC KANDİLİNDE CAMİLERİMİZDE İZDİHAM

FUTBOL ALT YAPI 2. ETAP MAÇLARI AKYAZI’DA OYNANACAK

FUTBOL ALT YAPI 2. ETAP MAÇLARI AKYAZI’DA OYNANACAK

ASAKYAZI’YA ULAŞIM SPONSORU

ASAKYAZI’YA ULAŞIM SPONSORU

BİLAL SOYKAN AKYAZI’NIN YENİ BELEDİYE BAŞKANI OLDU

BİLAL SOYKAN AKYAZI’NIN YENİ BELEDİYE BAŞKANI OLDU

ADEM GÜNER SİYASETİ BIRAKTIM DEDİ

Millet ittifakının Akyazı Belediye Başkan adayı olan İYİ Partili Adem Güner, yaptığı basın
Bu haber 2019-04-04 06:56:51 eklenmiş ve 139 kez görüntülenmiştir.

 

Millet ittifakının Akyazı Belediye Başkan adayı olan İYİ Partili Adem Güner, yaptığı basın açıklamasıyla siyaseti bıraktığını açıkladı. Adem Güner yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Kendi Mahallesinde dahi tercih edilmeyen bir kimsenin siyasete dev am etmesini etik bulmadığımdan siyaseti bıraktığımı eş, dost ve Akyazı halkına ilan ediyor, siyasete devam edenlere de sabır ve başarılar diliyorum”

Millet ittifakının Belediye Başkan adayı olan Adem Güner basın açıklamasını şöyle sürdürdü “ 31 Mart günü yapılan seçimde halkımız bir karar v ermiştir. Bizler demokrasinin erdemliğine inanan insanlarız. Halkımızın verdiği kararı saygıyla karşılıyorum. Kazanan Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerini tebrik ediyorum.  Fakat burada ifade etmek istediğim iki konu var. Birincisi biz bu yarışta benim gibi Belediye Başkan adayı olanlarla değil Cumhur ittifakın oluşturan partilerin genel başkanları ile yarışmak zorunda kaldık. Kendilerinde yeterlilik görmeyenlerin böyle bir atraksiyona girmelerinin takdirini yüce halkımıza bırakıyorum. İkincisi ise hayatım boyunca Türk Milleti ve Türk Devletine olan sadakatimden ve bağlılığımdan, fikir ve düşüncemden hiç taviz vermedim. Bundan sonrada asla vermem. Fakat Türk Milleti lafından alerji duyanların beni ve arkadaşlarımı terör örgütleri ile ilişkilendirmelerinden doğan kul hakkımı, en alt kademeden en üst kademeye kadar ahirete bıraktım.  Siyaset bir erdemlilik işidir. Üç oy için iftira, fitne, fesat ve münafıklık alanı değildir.  Bu duygu ve düşüncelerle seçilen arkadaşları tebrik ediyorum. Sandıklara sahip çıkan, demokrasiye inanan, oy kullanan ve bize de güvenerek oy veren bütün Akyazılı hemşehrilerime teşekkür ediyorum ve şükran ve saygılarımı sunuyorum ve Allaha emanet ediyorum.” 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Siyaset haberleri
06:57 - ADEM GÜNER SİYASETİ BIRAKTIM DEDİ
Millet ittifakının Akyazı Belediye Başkan adayı olan İYİ Partili Adem Güner, yaptığı basın...
04:01 - BİLAL SOYKAN AKYAZI’NIN YENİ BELEDİYE BAŞKANI OLDU
31 Mart yerel seçimlerinde bir rekora daha imza atıldı. Bilal Soykan %71 gibi bir oranla ...
18:24 - KUZULUK ŞOSE MAHALLE MUHTARLIK OYU KULLANMAYACAK
Kuzuluk Şose Mahallesi sakinleri geçtiğimiz günlerde toplanarak Muhtarlığa oy vermeme kara...
18:21 - BAŞKAN ADAYLARI OYLARINI ERKEN SAATLERDE ATTI
Akyazı Belediye Başkan adayları oylarını günün erken saatlerinde kayıtlı oldukları...
17:01 - YÜCE “AKYAZI’DAN REKOR OY BEKLİYOR”
Cumhur ittifakının Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ittifak tarafından düzenlenen...
16:56 - BAŞKAN ADAYLARI MİTİNG YAPACAK
31 Mart günü yapılacak olan mahalli seçime Akyazı’da AK Parti ve MHP (Cumhur ittifakı), ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ