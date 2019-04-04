ADEM GÜNER SİYASETİ BIRAKTIM DEDİ

Millet ittifakının Akyazı Belediye Başkan adayı olan İYİ Partili Adem Güner, yaptığı basın

Bu haber 2019-04-04 06:56:51 eklenmiş ve 139 kez görüntülenmiştir.

Millet ittifakının Akyazı Belediye Başkan adayı olan İYİ Partili Adem Güner, yaptığı basın açıklamasıyla siyaseti bıraktığını açıkladı. Adem Güner yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Kendi Mahallesinde dahi tercih edilmeyen bir kimsenin siyasete dev am etmesini etik bulmadığımdan siyaseti bıraktığımı eş, dost ve Akyazı halkına ilan ediyor, siyasete devam edenlere de sabır ve başarılar diliyorum”

Millet ittifakının Belediye Başkan adayı olan Adem Güner basın açıklamasını şöyle sürdürdü “ 31 Mart günü yapılan seçimde halkımız bir karar v ermiştir. Bizler demokrasinin erdemliğine inanan insanlarız. Halkımızın verdiği kararı saygıyla karşılıyorum. Kazanan Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerini tebrik ediyorum. Fakat burada ifade etmek istediğim iki konu var. Birincisi biz bu yarışta benim gibi Belediye Başkan adayı olanlarla değil Cumhur ittifakın oluşturan partilerin genel başkanları ile yarışmak zorunda kaldık. Kendilerinde yeterlilik görmeyenlerin böyle bir atraksiyona girmelerinin takdirini yüce halkımıza bırakıyorum. İkincisi ise hayatım boyunca Türk Milleti ve Türk Devletine olan sadakatimden ve bağlılığımdan, fikir ve düşüncemden hiç taviz vermedim. Bundan sonrada asla vermem. Fakat Türk Milleti lafından alerji duyanların beni ve arkadaşlarımı terör örgütleri ile ilişkilendirmelerinden doğan kul hakkımı, en alt kademeden en üst kademeye kadar ahirete bıraktım. Siyaset bir erdemlilik işidir. Üç oy için iftira, fitne, fesat ve münafıklık alanı değildir. Bu duygu ve düşüncelerle seçilen arkadaşları tebrik ediyorum. Sandıklara sahip çıkan, demokrasiye inanan, oy kullanan ve bize de güvenerek oy veren bütün Akyazılı hemşehrilerime teşekkür ediyorum ve şükran ve saygılarımı sunuyorum ve Allaha emanet ediyorum.”