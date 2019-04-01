BİLAL SOYKAN AKYAZI’NIN YENİ BELEDİYE BAŞKANI OLDU

31 Mart yerel seçimlerinde bir rekora daha imza atıldı. Bilal Soykan %71 gibi bir oranla

Bu haber 2019-04-01 03:57:29 eklenmiş ve 345 kez görüntülenmiştir.

31 Mart yerel seçimlerinde bir rekora daha imza atıldı. Bilal Soykan %71 gibi bir oranla Akyazı belediye başkanı oldu.

Sandıkların tamamının açılması ve oy tasnifinin tamamlanmasının ardından seçimi kazandıklarını öğrenen AK Partililer İlçe binasının önünde toplanıp elde edilen başarıyı kutlamaya başladılar. Kutlamaların başlamasıyla birlikte Akyazı’nın yeni belediye başkanı Bilal Soykan eşi Dilek Soykan’la birlikte AK parti İlçe teşkilat binasına geldi. Soykan teşkilat binasına gelirken bina önünde toplanan Partililer kendisini yaktıkları meşalelerle karşıladılar. Bilal Soykan ve eşini parti binasının önünde AK Parti İlçe başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe başkanı Ali Dertli, Cumhur ittifakı Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda Ak Parti ve MHP’liler karşıladı.

Teşkilat binasına çıkan Soykan öncelikle kutlamaları kabul etti ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ak Parti İlçe başkanı Mesut Ekrem teşkilat binası önünde toplanan partililere seslendi. Ekrem” ey Akyazılılar bugünü çok bekledik. Bizlere çok destek verdiniz hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizin bu coşkunuz bizleri son derece mutlu etti. Bu sevginin karşılığını hizmetlerimizle birlikte sizlere geri vereceğiz. Bize inanın ve güvenin” dedi. Daha sonra MHP İlçe başkanı Ali Dertli’de bir konuşma yaparak hem AK Partililere hem MHP’lilere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

AK Parti ve MHP İlçe Başkanlarının konuşmalarının ardından mikrofona Bilal Soykan geldi. Soykan sözlerine coşkulu kalabalığı selamlayarak başladı. Soykan konuşmasında şunları söyledi “ Bizim için 3 yıl hizmet yapamaz dediler. Bizim oylarımızı bu şekilde almaya çalıştılar. Ama siz onlara en güzel cevabı sandıkta verdiniz. Şimdi sıra bizde. İlçemizi daha iyi yerlere getireceğiz. Artık İlçemiz hizmetlerle konuşulacak ve anılacaktır. Sizlerin yüzünü kara çıkartmayacağım. Bu konuda size söz veriyorum. Bu dönemde yapacağımız hizmetlerle hem sizin yüzlerini ak çıkartacağız hem de kendimizi kanıtlamış olacağız. Bundan asla şüpheniz olmasın. Bu seçim maratonunda sizleri de hayli yorduk. Cumhur ittifakımızı oluşturan AK Parti ve MHP’lilere ve bizi oyları ile bu göreve layık gören Akyazılı hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarımda yapacağımız çalışmalarla haklarınızı helal ettireceğimizi de bilmenizi istiyorum“

Soykan, konuşmasının ardından AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Kadın Kolları Başkanı Oya Asan ve AK Partili Meclis üyeleri ile birlikte bozkurt işareti yaparken MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, Kadın Kolları Başkanı Gözde Keskin ve MHP’li Meclis üyeleri de Rabia işareti yaparak partilileri selamlamaları gecenin en dikkat çeken hareketi olarak yorumlandı.

31 Mart yerel seçimleri Akyazı’da sakin geçti. Güvenlik güçleri günler öncesinden belirlediği şekilde alınması gereken tedbirlerini aldı ama Akyazılılar güvenlik güçlerine iş düşürmediler ve sakin bir şekilde huzur içinde sandıklara gidip oylarını kullandılar.

YEREL SEÇİMDEN NOTLAR

Pazar günü yapılan mahalli seçim Akyazı’da sakin geçti. Sağduyulu davranan Akyazılılar günler öncesinde gerekli önlemlerini alan güvenlik güçlerine iş düşürmedi.

Akyazı’da 64 bin 787 kayıtlı seçmenden 58 bin 212 seçmen oyunu kendileri için hazırlanan 225 sandıkta kullandı. Yapılan sayımda Akyazı’nın Belediye Başkanı seçilen Bilal Soykan oyların yüzde 71.37 sini (39.787 oy) aldı. Akyazı seçimin ikincisi yüzde 12.15’ini (6.790 oy) alan İYİ Parti olurken Saadet Partisi de oyların yüzde 11. 91’ini (6.655 oy) alarak üçüncü parti oldu. Büyük umutlarla sahaya inen Büyük Birlik Partisi ile oyların yüzde 3.9’unu alabildi.

Seçime Akyazılılar beklenenin üzerinde ilgi gösterdi. Yaşlısıyla, genciyle, hastasıyla sandık başına giden Akyazılılar oylarını kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiler.

Alınan tedbirler sonucunda oy kullanmak için sandık mahalline gelen Akyazılılar sırada fazla beklemediler ve kısa aralıklarla oylarını kullanıp evlerine geri döndüler.

Oy kullanmak için sandık mahalline gelen bazı bayanların bırakacak kimse bulamadıkları için olsa gerek küçük çocuklarını da beraberlerinde getirdiler ve onlara da seçim ve oy verme heyecanını yaşattılar.× Hatta bazı anneler oy zarfını sandığa beraberlerinde getirdikleri çocuklarına attırdılar.

Seçime giren Partilerin İlçe Başkan ve diğer yetkilileri oy verme işleminin başlamasıyla birlikte sandıkları tek tek dolaşarak sandık başında olan Partililerinden oy verme işlemine ilişkin bilgiler aldılar ve bu çalışmayı sandıklar kapanana kadar sürdürdüler.

Gerçekleşen seçim sonunda Cumhur ittifakı 25 Meclis üyesinin tamamını aldı. 25 üyeden 21’i AK Partinin 4’ü ise MHP’li adaylardı. Buna göre Akyazı’nın yeni Belediye Meclis Üyesi olanların is imleri şöyle; Belediye Başkanı Bilal Soykan

Meclis Üyeleri: Uğur Kılıçoğlu (AKP Jeofizik Mühendisi) Meryem Sağlam (AKP Mimar) Mustafa Karahasan (AKP İnşaat Mühendisi) Ergün Öztürk (MHP Emekli öğretmen) Mehmet Çakmak (AKP Yönetici) Abdurrahim Atmaca (AKP Nakliyeci) Emrullah Kut (AKP Bilgisayar Mühendisi) Osman Kesikbaş (AKP Serbest) İhsan Özcan (MHP Serbest) Hümeyra H. Saygıdeğer (AKP Turizmci) Naci Çavdar (AKP İşletmeci) Abdülkadir Yıldırım (AKP Yönetici) Cem Tuncer (AKP İşletmeci) Furkan Çakıroğlu (MHP Avukat) Sevinç Özer (AKP Sosyolog) Engin Kaya (AKP Tarım Bayii) Cevdet Kazan (AKP Müteahhit) Ahmet Çetin (MHP Esnaf) Sait Beşir (AKP Mali Müşavir) Yılmaz Taşdelen (AKP Seyahat Acenteci) Rasim Bulca (AKP Restoran İşletmecisi) Ahmet Öztürk (AKP Restoran işletmecisi)

Kontenjanlar: Özgür Özmen (AKP İşletmeci) Mehmet Öztürk (AKP Gıda toptancısı) Mustafa Birincioğlu (AKP Esnaf)