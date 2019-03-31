KUZULUK ŞOSE MAHALLE MUHTARLIK OYU KULLANMAYACAK

Kuzuluk Şose Mahallesi sakinleri geçtiğimiz günlerde toplanarak Muhtarlığa oy vermeme kararı aldılar.

Bu haber 2019-03-31 18:21:30 eklenmiş ve 164 kez görüntülenmiştir.

Kuzuluk Şose Mahallesi sakinleri geçtiğimiz günlerde toplanarak Muhtarlığa oy vermeme kararı aldılar. Nedeni iste Mahallelerinin yok sayılarak Topçusırtı Mahallesine bağlanmaları olduğu açıklandı.

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Şose Mahallede vatandaşlar toplanarak bir karar aldı. 2014 yılında belediyesi kapatılarak Büyükşehir yasasıyla Akyazı’ya tek Mahalle olarak bağlanan Kuzuluk geçtiğimiz aylarda belediye meclis üyesinde yapılan oylamayla birlikte 2 Mahalleye bölünme kararı çıktı.

Bu kararla birlikte eski Mahalle olan Şose Mahallesinde Topçusırtı Mahallesine bağlandı. Mahalle sakinlerinin tepkisi ise tek Mahalle yaptınız bir şey demedik şimdi Mahalleyi böldünüz en azından eskisi gibi 3 Mahalleye bölün. Bizi yok sayıyorsunuz, bizlerde Mahalle sakinleri olarak karar aldık ve Muhtarlığa oy atmayacağımız kamuoyuna duyururuz. Yetkililerden beklentimiz bir an önce bu hatandan dönmeleri ve Şose Mahallesini Topçusırtından çıkartıp kendi mahallemizi geri vermelerini istiyoruz.