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VOLEYBOLDA YILDIZ KIZLARIN FİNALİ NEFESLERİ KESTİ

Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenledikleri
Bu haber 2019-03-23 00:43:01 eklenmiş ve 71 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenledikleri 2018/2019 Eğitim ve Öğretim yılı 2. Küme Okul Sporları yıldız ve genç kızlar ile genç erkekler Voleybol şampiyonası Akyazı Atatürk spor salonunda yapıldı.

Turnuvanın son maçı yıldız kızlar kategorisinde şampiyonu belli edecek maçtı. Final maçı İnönü Ortaokulu ile Vakıf Ortaokulu oynandı. Büyük çekişmeye sahne olan ve tribünleri dolduran voleybol severlerin adeta nefeslerini kesen maçı İnönü Ortaokulu kazandı ve şampiyon oldu. Şampiyon olan İnönü Ortaokulu rakibi olan Vakıf Ortaokulunu 3-1 yenmeyi başardı. Şampiyon İnönü Ortaokulu setleri 25-16/ 24-26/ 24-15 ve 25-22 lik sonuçlarla kazanmayı bildi.

Genç kızlar kategorisinde İşmont Mesleki Teknik Anadolu Lisesi şampiyon olurken, ikinciliği Eyyüp Genç Fen Lisesi, üçüncülüğü Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, dördüncülüğü de Konuralp Anadolu Lisesi aldı.

Yıldız erkekler kategorisinde şampiyon Cumhuriyet Ortaokulu birinci, Dr. Enver Ören Ortaokulu ikinci ve Vakıf Ortaokulu da üçüncü oldu. Genç erkeklerde ise Eyyüp Genç Fen Lisesi şampiyon olurken, ikinciliği finalde rakibine kaybeden Konuralp Anadolu lisesi ve üçüncülüğü de Akyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aldı.

Kupalarını aldılar

Maçları daha önce tamamlanan ve dereceye giren takımların kupaları, yıldız kızlar final maçından sonra final maçını izlemeye gelen protokol üyeleri tarafından verildi. Özellikle finalde rakibi İnönü Ortaokuluna kaybeden Vakıf Ortaokulunun Voleybolcu kızlarının üzgün oldukları hatta bazı voleybolcuların ise ağladığı gözlendi.

Spor Müdürü teşekkür etti

Turnuvanın düzenleyicilerinden biri olan İlçe Spor Müdürü Adem Altun, Akyazı Atatürk spor salonunun müthiş maçlara sahne olduğu söyledi ve her dakikası heyecan dolu olan maçları izleyemeyenler çok şey kaybettiklerini söyleyebilirim dedi. Adem Altun, düzenlenen şampiyonaya katılan tüm okulların Müdür ve İdarecileri ile Beden Eğitimi öğretmenlerini tebrik etti ve çocuklarını hiç yalnız bırakmayan öğrenci Velilerine de teşekkür etti.

 
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