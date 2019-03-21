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MUHSİN YAZICIOĞLU ANILIYOR

MUHSİN YAZICIOĞLU ANILIYOR

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İYİ PARTİ’DEN S.A.B.A.H. DERNEĞİNE ZİYARET

31Mart tarihinde yapılacak mahalli seçimler yaklaştıkça adaylar arasında büyük bir çekişme yaşanıyor.
Bu haber 2019-03-21 23:41:37 eklenmiş ve 88 kez görüntülenmiştir.

 

31Mart tarihinde yapılacak mahalli seçimler yaklaştıkça adaylar arasında büyük bir çekişme yaşanıyor. Adaylar ilçe merkezi ve mahallelerinde çalmadık kapı bırakmaz ve de seçmenlerin oylarını isterken adaylar aynı zamanda sivil toplum örgütlerini de ziyaret ederek projelerini anlatıp destek istiyorlar.

İYİ Parti Akyazı Belediye Başkan Adayı Adem Güner ve beraberinde Belediye Meclisi adayları S.A.B.A.H Derneğine bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Derneğin Askerlik Şubesi yanındaki Eğitim binasında gerçekleşen ziyarette ev sahipliğini S.A.B.A.H. Derneği Başkanı İlhan Durgut ve dernek üyeleri  yaptı.

Başkan İlhan Durgut misafirlerine dernek faaliyetleri hakkında bilgi verirken depremle iç içe yaşamak zorunda olduğumuz Sakarya ve Akyazı’da depreme karşı hazır olmanın önemini belirterek 5 yıl içinde okullar başta olmak üzere yaklaşık 60 bin insanımıza eğitim verdiklerini ve bu eğitimler sırasında kendilerinin de eğitim aldıklarını söyledi. Umuyorum ki olası bir depremde bu eğitimlerin yararlarını göreceğiz ve can kaybı olmadan az bir zararla atlatacağız dedi.

İYİ Parti Akyazı Belediye Başkan adayı Adem Güner de dernek olarak yapmakta olduğunuz bu önemli faaliyetleriniz için ilçemize il düzeyinde göstermiş olduğunuz çalışmalarınızı yakından takip ediyor ve sizleri kutluyoruz. İnşallah 31 Mart Pazar günü yapılacak olan seçimlerde halkımız bize teveccüh gösterip seçerse yapacağımız hizmetlerde sizlerin yanında çalışmalarınıza destek vereceğiz. Diyerek projeleri hakkında bilgiler verdi.

İYİ Parti Başkan ve meclis adayları kendilerine ikram edilen çay sonrası teşekkür ederek dernekten ayrıldılar.

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