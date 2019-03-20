ÇİGDEM ATABEK AKYAZI'DA SOYKAN’A DESTEK ARADI

Milletvekili Atabek Akyazı’ya gelerek beraberinde Belediye Başkan adayı Bilal Soykan,

Bu haber 2019-03-20 23:34:36 eklenmiş ve 116 kez görüntülenmiştir.

Milletvekili Atabek Akyazı’ya gelerek beraberinde Belediye Başkan adayı Bilal Soykan, ilçe Başkanı Mesut Ekrem, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Oya Asan, Cumhur İttifakı Akyazı Belediyesi Meclis Üyesi adayları ile birlikte bir takım ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İlçe Teşkilatını da ziyaret eden Çiğdem Erdoğan Atabek, Kadın kollarının Kuzuluk Lezzet Lokantası'nda düzenlediği programda kadınlarla bir araya geldi.

Çiğdem Erdoğan Atabek, Cumhur İttifakı Akyazı Belediye Başkan adayı Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, İlçe Kadın Kolları Başkanı Oya Asan Çak Tekstil, İşmont , Yazaki fabrikalarını ve Kuzuluk Turizm firmasını ziyaret ederek işçilerle buluştu. Fabrika ziyaretlerinin ardından Kuzuluk'ta esnafla bir araya gelen milletvekili Atabek, Cumhur İttifakı Adayı Soykan ve Ak Parti İlçe Başkanı Ekrem,MHP İlçe Başkanı Ali Dertli daha sonra TOKİ konutlarında vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Atabek, 31 Mart sonrası ilçenin sorunların bir bir çözüleceğini ifade ederek;

Vatandaşlarımız 31 Mart günü Akyazı yine kendine yakışır bir şekilde Cumhur İttifakı'na sahip çıkacaktır. Biz de inşallah yakışır şekilde Akyazı’ya hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.