MHP’LİLERDEN SİTEMİZE ZİYARET

MHP İlçe Başkanı Ali Dertli beraberinde Partilerinden Meclis üyesi adayları olan Ergün Öztürk

Bu haber 2019-03-20 23:20:51 eklenmiş ve 88 kez görüntülenmiştir.

MHP İlçe Başkanı Ali Dertli beraberinde Partilerinden Meclis üyesi adayları olan Ergün Öztürk ( Emekli Eğitimci) Furkan Çakıroğlu (Avukat) ve Ahmet Çetin (Esnaf) olduğu halde Bizim Akyazı İnternet Sitemiz Ofisine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette konuşan MHP İlçe Başkanı Ali Dertli ittifak ortakları AK Parti ile birlikte oluşturdukları Cumhur ittifakı olarak indikleri sahada gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tavanda oluşan ve tabanında harfiyen uyduğu Cumhur ittifakı olarak 31 Mart günü yapılacak olan seçimde zaferle çıkacağımıza olan inancımız tamdır. Bu inancımızı hayata geçirmek için ittifak ortağımızla birlikte çalışıyoruz dedi.

İttifak ortakları ile birlikte Mahalle, Mahalle, Sokak Sokak, ev ev gezdiklerini, tüm gönüllere dokunmak için gayret gösterdiklerini söyleyen MHP İlçe Başkanı Ali Dertli ovada bulunan Mahallelerimizle yüksek kesimlerde bulunan Mahallelerimizi birer ikişer gezdik. Şimdi sıra İlçe merkezini taramaya geldi. Her yerde büyük ilgi ve alaka görüyoruz. Bu ilginin sandıklara yansıyacağına olan inancımızı muhafaza ediyoruz dedi ve konuşmasını zafer Cumhur ittifakının olacaktır diyerek tamamladı.

MHP’li misafirlere ev sahipliği yapan arkadaşımız Salim Özyılmaz’da yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve MHP’lilere başarı dileğinde bulundu.