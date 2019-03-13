AK PARTİ’DE EĞİTİM ZAMANI

AK Parti Akyazı İlçe teşkilatı 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli seçimde oluşacak

Bu haber 2019-03-13 19:32:01 eklenmiş ve 79 kez görüntülenmiştir.

AK Parti Akyazı İlçe teşkilatı 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli seçimde oluşacak olan sandıklarda partileri tarafından görevlendirilen asil v e yedek üyelerle müşahitler için eğitim semineri düzenledi.

AK Parti İl eğitimcisi Yusuf Gökdemir tarafından İlçe teşkilat binasında verilen seminere kendilerine görev tevdi edilen sandık kurulu asil ve yedek üyeleri ile müşahitler tam kadro halinde katıldılar.

Eğitimci Yusuf Gökdemir, seminere katılan sandık görevlilerine seçim öncesi, seçim esnası ve seçim sonrası yapmaları gerekenlerle ilgili görevlilere geniş bilgiler verdi kurulu üyelerine 31 Mart akşamı görevli olduğunuz sandıkta seçim sonuçlarını alana kadar ayrılmayın talimatını da vermeyi ihmal etmedi.