ASAKYAZI DEREKÖYÜ 3 GOLLE GEÇTİ 3-2

Sakarya Süper Amatör lig Akyazı temsilcisi As Akyazı Spor kendi saha

Bu haber 2019-03-09 17:10:56 eklenmiş ve 54 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Süper Amatör lig Akyazı temsilcisi As Akyazı Spor kendi saha seyircisi önünde Hendek Dereköy Spor’u 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Denk kuvvetlerin mücadelesi zevkli ve çekişmeli geçti. Maçın 21. Dakikasında Hendek Dereköy penaltı kazandı.Penaltıyı Recep gole çevirince konuk takım 1-0 öne geçti.

Bu dakikadan sonra Asakyazıspor Dereköy kalesini ablukaya aldı. 41. Dakikada penaltı kazanan taraf Asakyazı oldu. Penaltıyı Emre kullandı. Kaleci Haluk bir tarafa top bir tarafa 1-1

İlk yarı 1-1 sonuçla kapandı.

İkincı yarıya hızlı başlayan As Akyazıspor 55. Dakikada Alihan ve 75. Dakikada Uğurcan’ın ayağından kazandığı gollerle durumu 3-1 e getirdi. Bu dakikadan sonra Her iki takım da rakip kalelerde gol aradı. Kalecimiz Muhammet 2 yüzde yüz gollük pozisyonda Hendek Dereköy forvetlerine geçit vermedi. Maçın bu sonuçla bitmesi beklenirken Kalecimiz Muhammet elindeki topu kaçırınca Onur bu hatayı affetmedi ve topu boş kaleye gönderdi. 3-2

Bu dakikadan sonra başka gol olmadı. Maçı 3-2 kazanan As Akyazıspor haftayı 3 puanla kapattı.

Saha .Akyazı Sentetik

Hakemler: Erkan Ergin***Erdi Boz***Sunay Bayar***

As Akyazıspor; Muhammed** Cavit** Onur***Hasan*** İbrahim** Muhammet R.** (Uğurcan**) Aykut** (Mehmet**) Erdi*** Oğuzhan*** Emre*** Alihan** (Bünyamin**)

Antrenör: Ahmet Birinci

Hendek Dereköy Spor: Haluk** Halis** (Samet**) Recep**Beytullah*** Hakan** Cihan** Zafer*** Uğur** Onur** Hüseyin**

Antrenör: Recep Durak

Goller:Dk.41 Emre (Pen) Dk.55 Alihan,(Pen) Dk.75 Uğurcan (As Akyazı Spor).Dk.20 Recep (Pen),Dk.80 Onur (Hendek Dereköy)

KÜME DÜŞMESİ KESİNLEŞEN ALAAĞAÇSPOR LİGDEN ÇEKİLDİ.

Süper Amatör Küme A Gurubunda mücadele eden diğer takımımız Alaağaçspor geçtiğimiz hafta küme düşmesi kesinleşmesinin ardından sonra maçlara çıkmama kararı aldı.