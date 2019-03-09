ASAKYAZI DEREKÖYÜ 3 GOLLE GEÇTİ 3-2

Sakarya Süper Amatör lig Akyazı temsilcisi As Akyazı Spor kendi saha seyircisi önünde Hendek Dereköy Spor’u 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Denk kuvvetlerin mücadelesi zevkli ve çekişmeli geçti. Maçın 21. Dakikasında Hendek Dereköy penaltı kazandı.Penaltıyı Recep gole çevirince konuk takım 1-0 öne geçti.
Bu dakikadan sonra Asakyazıspor Dereköy kalesini ablukaya aldı. 41. Dakikada penaltı kazanan taraf Asakyazı oldu. Penaltıyı Emre kullandı. Kaleci Haluk bir tarafa top bir tarafa 1-1
İlk yarı 1-1 sonuçla kapandı.
İkincı yarıya hızlı başlayan As Akyazıspor 55. Dakikada Alihan ve 75. Dakikada Uğurcan’ın ayağından kazandığı gollerle durumu 3-1 e getirdi. Bu dakikadan sonra Her iki takım da rakip kalelerde gol aradı. Kalecimiz Muhammet 2 yüzde yüz gollük pozisyonda Hendek Dereköy forvetlerine geçit vermedi. Maçın bu sonuçla bitmesi beklenirken Kalecimiz Muhammet elindeki topu kaçırınca Onur bu hatayı affetmedi ve topu boş kaleye gönderdi. 3-2
Bu dakikadan sonra başka gol olmadı. Maçı 3-2 kazanan As Akyazıspor haftayı 3 puanla kapattı.
Saha .Akyazı Sentetik
Hakemler: Erkan Ergin***Erdi Boz***Sunay Bayar***
As Akyazıspor; Muhammed** Cavit** Onur***Hasan*** İbrahim** Muhammet R.** (Uğurcan**) Aykut** (Mehmet**) Erdi*** Oğuzhan*** Emre*** Alihan** (Bünyamin**)
Antrenör: Ahmet Birinci
Hendek Dereköy Spor: Haluk** Halis** (Samet**) Recep**Beytullah*** Hakan** Cihan** Zafer*** Uğur** Onur** Hüseyin**
Antrenör: Recep Durak
Goller:Dk.41 Emre (Pen) Dk.55 Alihan,(Pen) Dk.75 Uğurcan (As Akyazı Spor).Dk.20 Recep (Pen),Dk.80 Onur (Hendek Dereköy)
KÜME DÜŞMESİ KESİNLEŞEN ALAAĞAÇSPOR LİGDEN ÇEKİLDİ.
Süper Amatör Küme A Gurubunda mücadele eden diğer takımımız Alaağaçspor geçtiğimiz hafta küme düşmesi kesinleşmesinin ardından sonra maçlara çıkmama kararı aldı.