Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ENSAR BIYIK TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

ENSAR BIYIK TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

KAZANCILI KAHRAMAN AİLESİ YASTA

KAZANCILI KAHRAMAN AİLESİ YASTA

ÇATIDAN DÜŞEN YILMAZ DOĞAN HAYATINI KAYBETTİ

ÇATIDAN DÜŞEN YILMAZ DOĞAN HAYATINI KAYBETTİ

BBP BAŞKAN ADAYI YOLCU“ PARTİMİZ GENÇLERE ÇOK GÜVENİYOR”

BBP BAŞKAN ADAYI YOLCU“ PARTİMİZ GENÇLERE ÇOK GÜVENİYOR”

CUMHUR İTTİFAKININ DUR AMANI YOK

CUMHUR İTTİFAKININ DUR AMANI YOK

AK-BELDE A.Ş. ÇALIŞANLARI MAAŞLARINI ALAMIYOR

AK-BELDE A.Ş. ÇALIŞANLARI MAAŞLARINI ALAMIYOR

KAZANCILI KAHRAMAN AİLESİ YASTA

Bedilkazancı Mahallesinde ikamet eden Embiye Kahraman
Bu haber 2019-03-08 23:04:27 eklenmiş ve 136 kez görüntülenmiştir.

 

Bedilkazancı Mahallesinde ikamet eden Embiye Kahraman hayatını kaybetti.

İlçemiz Bedilkazancı Mahallesi halkından merhum Hüseyin Kahraman’ın eşi, Necdet, Fikret ve Hikmet Kahraman’ın anneleri,İl Milli Eğitim müdür yardımcısı Engin Kahraman’ın babaannesi Embiye Kahraman vefat etti.

Embiye Kahraman’ın cenazesi  bugün Bedilkazancı Mahallesi camiinde kılınan cuma ve cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Taziye Engin Kahraman 0532 635 59 20

BİZİM AKYAZI  ailesi olarak Merhumeye Allah’tan rahmet ailesin başsağlığı dileriz

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Vefat haberleri
23:06 - KAZANCILI KAHRAMAN AİLESİ YASTA
Bedilkazancı Mahallesinde ikamet eden Embiye Kahraman...
22:37 - ÇATIDAN DÜŞEN YILMAZ DOĞAN HAYATINI KAYBETTİ
Bundan 15 gün önce Akyazı’ya bağlı Yağcılar Mahallesinde onarmak için çıktığı çatıdan düşe...
16:32 - EMEKLİ ÖĞRETMEN ALİ GÜL EBEDİETE UĞURLANDI
Bir gün önce hayatını kaybeden Akyazı Kız meslek Lisesi Emekli Din Kültürü Öğretmeni ...
00:47 - EMEKLİ EĞİTİMCİ İSRAFİL DEDE VEFAT ETTİ
İlçemizde uzun yıllar öğretmenlik ve müdür yardımcılıkları yapan emekli öğretmen...
16:13 - MUTLU AİLESİNİN ACILI GÜNÜ
Akyazı Konuralp Mahallesi halkından Merhum Dişçi Osman’ın oğlu, ...
16:29 - İLÇEMİZDE 3 ACI KAYIP
Akyazı’da ikamet eden Üstündağ, Koç ve Acar aileleri büyüklerini ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ