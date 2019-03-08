KAZANCILI KAHRAMAN AİLESİ YASTA

Bedilkazancı Mahallesinde ikamet eden Embiye Kahraman hayatını kaybetti.
İlçemiz Bedilkazancı Mahallesi halkından merhum Hüseyin Kahraman’ın eşi, Necdet, Fikret ve Hikmet Kahraman’ın anneleri,İl Milli Eğitim müdür yardımcısı Engin Kahraman’ın babaannesi Embiye Kahraman vefat etti.
Embiye Kahraman’ın cenazesi bugün Bedilkazancı Mahallesi camiinde kılınan cuma ve cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
Taziye Engin Kahraman 0532 635 59 20
BİZİM AKYAZI ailesi olarak Merhumeye Allah’tan rahmet ailesin başsağlığı dileriz