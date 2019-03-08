BBP BAŞKAN ADAYI YOLCU“ PARTİMİZ GENÇLERE ÇOK GÜVENİYOR”

Büyük Birlik Partisi Akyazı Belediye Başkan adayı Nayim Yolcu’nun seçim çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Bu haber 2019-03-08 22:30:57 eklenmiş ve 114 kez görüntülenmiştir.

Büyük Birlik Partisi Akyazı Belediye Başkan adayı Nayim Yolcu’nun seçim çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Nayim Yolcu beraberinde Meclis üyesi adayı Ersin Kocabıyık ve Ali Bayram olduğu halde çalışma programı dahilinde Bizim Akyazı İnternet sitemize bir ziyaret gerçekleştirdi ve temsilcimiz Salim Özyılmaz’a çalışmaları ile ilgili geniş bilgiler verdi.

AKYAZI’YA HİZMETE TALİBİZ

BBP Akyazı Belediye Başkan adayı Nayim Yolcu kısa sürede büyük mesafe kat ettiklerini belirterek açıklamasına şöyle devam etti “ Sahaya en geç inan parti konumundaydık ama kısa sürede Akyazı’nın bütün Mahallelerini, şehir merkezini, sanayisini, STK’larını tek tek ziyaret ettik. Bugün de basın kuruluş temsilciliklerini ziyaret ediyoruz. Biz 25 yıldan beri sadece başkanları değişen ancak aynı zihniyet tarafından yönetilen Akyazı’mıza hizmete talibiz. Kimseye diyet borcumuz yok. Akyazı’mız üzülerek söylemeliyiz ki, eski tabirle kocaman bir köy konumunda. Biz bu unvanı silip kocaman bir şehir yapmak için kollarımızı sıvadık ve yola çıktık. Kısa sürede büyük mesafe kat ettik. Söylemlerimiz ve vaatlerimizle hemşehrilerimizin gönüllerine girmeyi başardık. Gittiğimiz her yerde büyük ilgi görüyor ve konuşmalarımızdan sonra da alkışlanıyoruz. Bu durumu çok önemsiyoruz. Akyazı’yı yaşanabilir bir şehir haline getirebilmek için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. İyi ki varsınız diyerek bizi bağırlarına basan hemşehrilerimize olan borcumuzu ancak böyle ödeyebiliriz diye düşünüyoruz.”

İSTİŞARE YAPACAĞIZ

Şayet Akyazılı hemşehrilerimiz oyları ile bizi görev e getirirse hiç zaman geçirmeden kollarımızı sıvayıp çalışmalara başlayacağız. Projelerimiz zaten hazır. Onları bir bir hayata geçireceğiz. Yapacağımız her çalışmada mutlaka bilenlerle istişare yapacağız. Onların da bilgilerinden fikirlerinden yararlanacağız. Belediye çok borçlu o borçlar kapatılana kadar hizmet yapamazsınız diyenlere de söyleyecek tek sözümüz var o da “Akyazı’nın kendi öz kaynakları ve potansiyeli var. Onları devreye sokacağız ve hizmetleri getireceğiz. Kimse endişe etmesin kısa sürede biz Akyazı’yı ayağa kaldıraç ağız diyen Büyük Birlik Partisi Belediye Başkana dayı Nayim Yolcu, bu kısa süre içinde inanın Akyazı’nın çehresini değiştireceğiz. Çünkü o potansiyel bizde var dedi

GENÇLERE ÇOK GÜVENİYORUZ

Biz parti olarak gençlerimize çok güveniyoruz. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz o pırıl pırıl gençler partimize gelerek kayıtlarını yaptırıyorlar ve gönüllü olarak çalışmaya hazır olduklarını söylüyorlar. Bu durum kuşkusuz bize büyük güç veriyor ve önümüzü daha net görmemizi sağlıyor diyen BBP Akyazı Belediye Başkan adayı Nayim Yolcu, bu gençlerimiz Akyazı’mızın önümüzdeki 20 yılına damga vuracak olan gençlerimizdir. Onlarla gurur duyuyoruz ve parti olarak da onlara kucağımız açtık dedi.

ÜÇ YIL HİZMET YOKMUŞ

Cumhur ittifakı adayının gittiği yerlerde oy isterken belediyenin mali durumu iç açıcı değil. Onun için bize oy verin ama bizden en az üç yıl hizmet beklemeyin diyormuş, 25 yıldan beri Akyazı’yı yönetenlerin böyle bir söz söyleme hakları da lüksleri de yok diyen BBP Akyazı Belediye Başkan adayı Nayim Yolcu, gittiğimiz yerlerde hizmet yoksa onlara oy da yok diyorlar. Bu da vatandaşın en tabi hakkıdır. Biz hemşehrilerimizin oylarına kendilerine hizmet getirmek için talibiz ve bu seçimde başaracağız dedi.

1 NİSAN GÜNÜ HİLALLİ GÜLLER AÇACAK

31 Mart günü yapılacak olan seçimde parti olarak bizim zaferle çıkacağımıza olan inancım tamdır. Allah’ın izniyle 1 Nisan gününden itibaren de Akyazı’mızda hilalli güller açacak ve hem parti olarak biz, hem de hizmet götüreceğimiz hemşehrilerimiz bu durumdan memnun ve mutlu olacaklardır diyen Nayim Yolcu, Akyazılıların kendilerine oy vermek suretiyle destek vermelerini istedi.

Bizim Akyazı İnternet sitemiz temsilcisi Salim Özyılmaz’da yapılan ziyaret için teşekkür etti ve Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan adayı ile Meclis üyelerine 31 Mart günü yapılacak olan yerel seçimlerde başarı dileğinde bulundu.