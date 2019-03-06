BELEDİYE MECLİSİNDEN VEDA TOPLANTISI

31 Mart 2014 tarihinde yapılan seçimle işbaşına gelen Akyazı Belediye Meclisi yaptığı son toplantıyla görev süresini

Bu haber 2019-03-06 16:36:25 eklenmiş ve 94 kez görüntülenmiştir.

31 Mart 2014 tarihinde yapılan seçimle işbaşına gelen Akyazı Belediye Meclisi yaptığı son toplantıyla görev süresini tamamlamış oldu. Mazbataları aldıktan sonra yapılan ilk toplantıyı yöneten Belediye Başkanı Hasan Akçan son toplantıya katılmayınca, Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak Meclisin son kapanış toplantısına başkanlık yaptı. Meclisin s on toplantısına AK Partiden Vedat Çağrı ile MHP’den de Murat Öz katılmadı.

İki gündem maddesiyle toplanan Akyazı Belediye Meclisi gündemin 1.maddesinde yer alan Ülkü Ocakları Derneğinin talebi doğrultusunda Alpaslan Türkeş ve Halit Çotur isimlerinin İlçenin güzide ve müsait yerlerine isimlerinin verilmesi teklifi bir önceki toplantıda İmar ve Hukuk Komisyonuna havale edilmişti. Komisyon görüşmesini yaptıktan sonra hazırladığı raporu Meclise gönderdi. Ancak bu toplantıda bu teklifin yeniden görüşülmek üzere ilgili komisyona havalesi yönünde meclis karar alınca teklifte yer alan hususlarda gelecek yeni Meclise kalmış oldu.

Gündemin ikinci maddesinde yer alan Ormanşevkiye (Yeniorman Mahallesi) köy içi mevki, 101 ada ve 34 parselde kayıtlı bulunan 3.822,17 M2 ve 35 parselde kayıtlı olan 873,45 M2 den oluşan iki taşınmazın Sakarya Büyükşehir Belediyesine mezarlık olarak verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

Gündem dışı ilk konuşmayı MHP’li Meclis Üyesi Ruhi Yılmaz yaptı. Yılmaz zengin aile ile fakir aileleri karşılaştırmak lazım. Biz Dokurcun Mahallesi olarak fakir aileyi temsil edenlerdeniz. Bu 5 yıllık süre içinde bir çok isteğimiz yapılmadı. En önemlisi de Dokurcun’a farz olan bir lise binası kazandıramadık. Bundan dolayı çok üzgünüm. 1954 yılında Nahiye ve 1992 yılında Belde belediyesine dönüşen ve 2014 yılında da Büyükşehir sınırları kapsamına girdiği için Akyazı Belediyesine bağlanarak Mahalle konumuna gelen Dokurcunun var olan sorunlarını istediğimiz gibi çözemedik. Aynaya bakıp “Biz nerede hata yaptık” diye kendi kendime de soruyorum. İnşallah gelecek Meclis bizim var olan bu sorunlarımızı çözer bizde kendilerine minnet duyarız dedi ve sonra da meclis üyesi arkadaşlarına helallik isteyerek veda etti.

Kürsüye ikinci olarak AK Partili Meclis Üyesi Abdülrahim Atmaca geldi. Atmaca ı 5 yıl içerisinde yaptıklarımızda oldu. Ama biz Allah rızası için doğru bildiğimizi yapmanın gayretinde olduk. Bu 5 yıllık süre içinde kürsüde hiç konuşmadık. Konuşmalarımızı biz grup toplantılarında yaptık. Bugün son toplantımız olduğu için kürsüye geldim. Bende arkadaşlarımdan helallik istiyorum dedi ve o da veda etti.

Kürsüye üçüncü olarak AK Partili Meclis Üyesi Çetin Sarı geldi. Sarı 5 yıllık çalışma dönemi içinde yaptığımız hizmetlerimizde oldu imkansızlıklar nedeniyle yapamadıklarımızda oldu. Bende görevimi en iyi şekilde yapabilmenin gayretini gösterdim. Biz göreve geldiğimizde Belediyemizin bize bırakılan borcu 10 milyon liraydı. Şimdi biz bırakıyoruz Belediyemizin ne kadar borcu varsa onu net bir şekilde açıklamamız lazım. Çünkü dışarıda Belediyenin borcuna ilişkin çeşitli rakamlar telaffuz ediliyor. Bunun önlenmesi lazım dedi.

Çetin Sarı konuşmasının son bölümünde şunları söyledi “ Süremiz doldu bugün son toplantımızı yapıp ayrılıyoruz. Benim arkadaşlarımla helalleşmek gibi bir niyetim yok. Gerek de görmüyorum. Çünkü biz yaptıklarımızın hesabını huzuru mahşerde vereceğiz. Gelecek olan yeni Meclise de başarılar diliyorum”

AK Parti Alim Gül’de kürsüye geldi ve çalışmaları hakkında bilgiler verdikten sonra sözlerini şöyle tamamladı “ Zamanımız doldu şimdi ayrılıyoruz. İmkanlar sınırlı ihtiyaçlar sonsuz olunca bazen hizmette eksiklikler olabiliyor. Bizde Belediye olarak böyle bir sıkıntıdan geçtik”

AK Partili Meclis Üyesi Alim Gül s on zamanlarda Belediyeye yönelik eleştirileri de abartılı ve gereksiz bulduğunu söyledi.

Toplantıyı yöneten Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak da Meclis üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve gelecek olan yeni meclise de başarı dileklerini sundu.

Akyazı Belediyesinin yapılan son meclis toplantısını MHP İlçe Başkanı Ali Dertli ile MHP’den Meclis üyesi olan adaylar da dikkatli bir şekilde izledi.