Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
GÜZLEK MUHTARINA YENİDEN MUHTAR OL BASKISI

GÜZLEK MUHTARINA YENİDEN MUHTAR OL BASKISI

İYİ PARTİDEN GÖVDE GÖSTERİSİ

İYİ PARTİDEN GÖVDE GÖSTERİSİ

AKYAZILI UMRECİLER DUALARLA KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANDI

AKYAZILI UMRECİLER DUALARLA KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANDI

İLÇE SAĞLIKTAN SİGARA BIRAKMA ETKİNLİĞİ

İLÇE SAĞLIKTAN SİGARA BIRAKMA ETKİNLİĞİ

KANSER HAFTASINDA ÖNEMLİ ETKİNLİK

KANSER HAFTASINDA ÖNEMLİ ETKİNLİK

CAMİYE GİDEN ÇOCUKLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

CAMİYE GİDEN ÇOCUKLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

GÜZLEK MUHTARINA YENİDEN MUHTAR OL BASKISI

Akyazı’ya bağlı Güzlek Mahallesinin başarılı Muhtarı Selim Akyazıcı’ya 31 Mart tarihinde
Bu haber 2019-02-09 22:48:20 eklenmiş ve 94 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya bağlı Güzlek Mahallesinin başarılı Muhtarı Selim Akyazıcı’ya 31 Mart tarihinde yapılacak olan seçimde rakip çıkmayacak ve tek başına muhtar adayı olacak.

31 Mart 2014 tarihinde yapılan seçimde Mahallesine Muhtar olan Selim Akyazıcı, 5 yıllık çalışma dönemi içerisinde Mahallesine getirdiği hizmetlerle büyük takdir topladı. Bunun karşılığı olarak da Mahalleli geçtiğimiz günlerde Mahalle kahvehanesinde toplanarak ortak bir karar aldı ve 31 Mart günü yapılacak olan seçimde Selim Akyazıcı’ya rakip çıkarmama ve tek aday olarak seçime girmesi kararı aldı ve bu kararını Muhtar Akyazıcı’ya bildirdi.

Muhtar Selim Akyazıcı’da Mahalle halkının birlikte aldığı tekrar Muhtarımız ol isteğine duyarsız kalamadı ve 31 Mart günü yapılacak olan seçimde tekrar aday olacağını açıkladı. Muhtar Akyazıcı, Mahalle halkımın bana gösterdiği bu teveccüh ve güven beni son derece mutlu etmiştir. Büyüklerimin aldığı karara uymak elbette ki uyacağım ve onların istekleri doğrultusunda tekrar aday olacağım. Seçim sonrasında da çalışmalarıma aralıksız devam edeceğim ve Mahallemin daha da güzelleşmesi ve sorunu olmayan Mahalle haline getirmek için aza arkadaşlarımla birlikte şimdiden kollarımızı sıvadık dedi ve Mahalle sakinlerine bir kez daha teşekkür etti.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Siyaset haberleri
22:49 - GÜZLEK MUHTARINA YENİDEN MUHTAR OL BASKISI
Akyazı’ya bağlı Güzlek Mahallesinin başarılı Muhtarı Selim Akyazıcı’ya 31 Mart tarihinde ...
22:46 - İYİ PARTİDEN GÖVDE GÖSTERİSİ
Düzenlenen toplantıya Milletvekili Ümit Dikbayır da katıldı....
23:01 - EKREM YÜCE’DEN AKYAZI TURU
31 Mart günü yapılacak olan mahalli seçimde AK Partiden Büyükşehir Belediye başkan adayı o...
16:40 - Akyazı Belediye Meclisi Şubat ayına ait TOPLANTISINI Y
Akyazı Belediye Meclisi sondan bir önceki toplantısını yaptı. Hasan Akcan tarafından...
19:22 - İYİ PATRİ BAŞKAN ADAYI ADEM GÜNER “BAŞARMAK İSTİYORUM”
Millet ittifakında yapılan anlaşma gereği İYİ Partiye bırakılan Akyazı’da Adem Güner İYİ P...
19:14 - SP ADAYI DEMİRTAŞ: BİZ MİLLİ GÖRÜŞ RUHU İLE ÇALIŞIYORUZ
Yıllarca partisinin İlçe Başkanlığını yapan ve 2014 seçiminde olduğu gibi 2019 Mart ayında...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ