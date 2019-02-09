GÜZLEK MUHTARINA YENİDEN MUHTAR OL BASKISI

Akyazı’ya bağlı Güzlek Mahallesinin başarılı Muhtarı Selim Akyazıcı’ya 31 Mart tarihinde

Bu haber 2019-02-09 22:48:20 eklenmiş ve 94 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Güzlek Mahallesinin başarılı Muhtarı Selim Akyazıcı’ya 31 Mart tarihinde yapılacak olan seçimde rakip çıkmayacak ve tek başına muhtar adayı olacak.

31 Mart 2014 tarihinde yapılan seçimde Mahallesine Muhtar olan Selim Akyazıcı, 5 yıllık çalışma dönemi içerisinde Mahallesine getirdiği hizmetlerle büyük takdir topladı. Bunun karşılığı olarak da Mahalleli geçtiğimiz günlerde Mahalle kahvehanesinde toplanarak ortak bir karar aldı ve 31 Mart günü yapılacak olan seçimde Selim Akyazıcı’ya rakip çıkarmama ve tek aday olarak seçime girmesi kararı aldı ve bu kararını Muhtar Akyazıcı’ya bildirdi.

Muhtar Selim Akyazıcı’da Mahalle halkının birlikte aldığı tekrar Muhtarımız ol isteğine duyarsız kalamadı ve 31 Mart günü yapılacak olan seçimde tekrar aday olacağını açıkladı. Muhtar Akyazıcı, Mahalle halkımın bana gösterdiği bu teveccüh ve güven beni son derece mutlu etmiştir. Büyüklerimin aldığı karara uymak elbette ki uyacağım ve onların istekleri doğrultusunda tekrar aday olacağım. Seçim sonrasında da çalışmalarıma aralıksız devam edeceğim ve Mahallemin daha da güzelleşmesi ve sorunu olmayan Mahalle haline getirmek için aza arkadaşlarımla birlikte şimdiden kollarımızı sıvadık dedi ve Mahalle sakinlerine bir kez daha teşekkür etti.