İYİ PATRİ BAŞKAN ADAYI ADEM GÜNER “BAŞARMAK İSTİYORUM”

Millet ittifakında yapılan anlaşma gereği İYİ Partiye bırakılan Akyazı’da Adem Güner İYİ Partinin Belediye Başkan adayı

Bu haber 2019-01-30 19:21:44 eklenmiş ve 588 kez görüntülenmiştir.

Millet ittifakında yapılan anlaşma gereği İYİ Partiye bırakılan Akyazı’da Adem Güner İYİ Partinin Belediye Başkan adayı olarak açıklandı. Bu açıklama yapılır yapılmaz ilk görüşmeyi Bizim Akyazı İnternet sitemize gelerek arkadaşımız Salim Özyılmaz’la yapan Adem Güner bu görüşmede önemli açıklamalarda da bulunmayı ihmal etmedi.

Adem Güner, Partimiz tarafından aday gösterilmem benim için çok önemlidir. Öncelikli olarak bana inanıp aday gösterilmemi sağlayanlara teşekkür ediyorum. Bende bana inananlara mahcup olmamak için başarmak zorunda olduğumu düşünüyorum ve bu düşünce içinde de 30 Mart akşamına kadar durmaksızın çalışıp Akyazılı hemşehrilerimin kalplerine girmek istiyorum dedi.

Siyasetin bir ekip işi olduğunun da altını çizen Adem Güner, oluşturacağımız ekiple birlikte çok çalışacağız. Projelerimizi ortaya koyarak herkesten oy isteyeceğiz ve yine herkese ne yapacağımızı anlatacağız. Bunu gerçekleştirdiğimizde ise başarının da kendiliğinden geleceğini hep birlikte göreceğiz dedi ve açıklamalarına şöyle devam etti “ Akyazı şu anda yönetilmekte olan zihniyet tarafından tam bir ifadeyle hizmet fakiri olarak bırakıldı. Yapılan her seçimde yüzde olarak Sakarya’da en yüksek oyu veren Akyazı’ya ve Akyazılılara bunun reva görülmemesi gerekiyordu ama yönetenler hizmet götürsek de götürmesek de Akyazı nasıl olsa bize oy veriyor. Onun bakımdan hizmet için acele etmeye, fazla zaman harcamaya gerek yok düşüncesiyle hareket edince bu istenmeyen tablo ile karşı karşıya kaldık. İnşallah31 Mart akşamı kazanan biz oluruz ve hizmet nasıl yapılır eserler nasıl kazandırılırı herkese gösteririz”

31 Mart günü yapılacak olan seçimde ben herkesin oyuna talibim. Bana oy verenlere asla mahcup olmam. Bunu Muhtarlık yaptığım dönemde de ispatlamıştım diyen İYİ Parti Akyazı Belediye Başkan adayı Adem Güner, Akyazı’nın tarım, sanayi ve turizm bakımından çok önemli bir İlçe olduğunun altını çizerek şunları söyledi “ Seçilmem halinde ben ve arkadaşlarım bu potansiyelleri en iyi şekilde harekete ve hayata geçirmek için çalışacağız. Güzel İlçemizin eksiklerini, yapılması gerekenleri biliyoruz. Zaten projelerimizi de bu eksiklerimize göre hazırladık. En kısa zamanda yapacağımız bir basın toplantısıyla hazırladığımız projelerimizi Akyazılı hemşehrilerimizle paylaşacağız. Projelerimizin kabul göreceğini umut ediyorum. Bu yarışın centilmenlik kuralları içinde geçmesi için ben ve arkadaşlarım elimizden geleni yapacağız. İnşallah herkese örnek olacak bir seçim çalışması yapar ve sonunda da kazananı yine hep birlikte tebrik ederiz”