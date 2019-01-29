Ak Belde A.Ş. Genel Müdürü Nail Kahveci’nin ANNE ACISI

Akyazı’nın önemli ve de kalabalık ailelerinden biri olan Kahveci ailesi bir büyüğünü

Bu haber 2019-01-29 22:07:55 eklenmiş ve 339 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın önemli ve de kalabalık ailelerinden biri olan Kahveci ailesi bir büyüğünü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Ali Kahveci eşini, AK Belde A.Ş. Genel Müdürü Nail Kahveci ile Raif ve Seyfi Kahveci’de annelerini kaybetmesi ailesi kadar yakınlarını, komşularını da üzdü.

Yaşlılığa bağlı olarak tedavi görmekte olduğu Akyazı Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Emine Kahveci (82) yıllarını geçirdiği evine ve burada alınan helallikten sonra da Gazi Süleyman Paşa Camiine getirildi. Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından süt fabrikası yanındaki aile kabristanlığına defnedildi.

Düzenlenen cenaze törenine siyasiler, belediye başkan adayları, Sivil Toplum Kuruluş başkan ve yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, Belediye çalışanları, bazı daire müdürleri ile kalabalık cemaat katıldı.

Kahveci ailesi adına açıklama Nail Kahveci’den geldi. AK Belde A.Ş. Genel Müdürü Kahveci, annelerini kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını, cenazemize katılan kalabalık cemaatin var olan acılarını hafiflettiğini söyledi ve katılanlara, işleri nedeniyle katılamayıp telefonla acımızı paylaşanlara, akrabalarına, komşularına kısaca herkese teşekkür ediyorum dedi ve haklarını helal etmelerini istedi.