GAZETECİLER SORDU İLÇE BAŞKANLARI CEVAPLADI

Akyazı Ak Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora ile Akyazı MHP İlçe Başkanı Ali Dertli Kenan Sofuoğlu

Bu haber 2018-11-30 23:38:56 eklenmiş ve 46 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Ak Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora ile Akyazı MHP İlçe Başkanı Ali Dertli Kenan Sofuoğlu parkında gazeteciler Salim Özyılmaz, Kenan Certel, Alaattin Onur ve Davut Kaya ile bir araya geldi, gazeteciler sordu İlçe başkanları da sorulan sorulara cevap verdi.

Gazeteciler, İlçe başkanlarına tavanda mevcut olan iki parti arasındaki yerel seçim ittifakı Akyazı için de geçerli mi sorusuna her iki İlçe başkanı hayır Akyazı ‘da her iki partide kendi partileri tarafından gösterilecek olan aday için çalışacak cevabını verdiler.

Gazeteciler, AK Parti İlçe Başkanına sizde dahil 11 aday adayı var. Size göre belirlenecek olan aday kim olabilir sorusuna ise bu konuda bizim bir şey söyleme lüksümüz yok. Belirleyici olan Genel Merkezimizdir. Genel Merkezimiz kimi uygun görüp aday gösterirse biz onun etrafından birleşip seçimi kazanmak için çalışmalarımıza başlarız şeklinde cevap verdi. Özellikle isim vermekten kaçınması dikkat çekti.

Gazeteciler MHP İlçe Başkanı Ali Dertliye 31 Mart günü yapılacak olan yerel seçimlerde adayınız belli mi, hangi isimle seçime gireceksiniz şeklindeki soruya şöyle cevap verdi “ Bizim adayımız belli. Çok büyük bir aksilik olmaması halinde belirlediğimiz, anlaştığımız ve mutabık kaldığımız adayımızla seçime katılacağız” dedi ve o da isim vermedi ama adayımızın kim olduğunu Akyazı’da herkes biliyor ve yakından da tanıyor demeyi de ihmal etmemesiyle de kastettiği ismin Ali Şener Bayraktar olduğu bu açıklamayla daha net anlaşılmış oldu.

Gazeteciler AK Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora’ya 2014 seçiminde AK Parti Akyazı’da büyük bir oy farkıyla seçim kazanmıştı. 31 Mart 2019 da yapılacak olan seçimde partiniz ne yapabilir, bir önceki seçimde alınan oyu koruyabilir mi şeklindeki soruya ise İlçe Başkanı Bora, girdiğimiz bütün seçimleri kazanmış bir partiyiz. 31 Mart seçimlerinde de partimizin kazanması için çok çalışacağız. Burada şu kadar oy alırız şu kadar fark olur şeklinde bir rakam vermem asla doğru olmaz. Burada asıl olan seçimi kazanmaktır. Bizim hedefimizde kazanmaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yürüteceğiz ve inşallah da kazanan taraf biz oluruz şeklinde cevap verdi.

Gazeteciler MHP İlçe Başkanı Ali Dertliye de 31 Mart seçimi sizce ne olur sorusunu sordular. Dertli’nin cevabı şöyle oldu “ Bu seçim 2014 seçimleri gibi olmayacak. Her iki partide bugün çok farklı bir noktadadır. 31 Martta yapılacak olan seçimi partimiz adayının kazanma gücü ve de şansı vardır. Kazanmak içinde büyük bir gayretin içinde olacağız. Ben şahsen 31 Mart yerel seçiminde kazanan partinin MHP olacağına gönülden inanıyorum. Çünkü ibre bizim tarafımızı gösteriyor”

Görüldüğü gibi Akyazı’da seçim bu iki parti arasında geçecek. Her şey partilerin göstereceği adaya bağlı gibi görünüyor. Gazeteciler ve İlçe başkanları arasında cereyan eden görüşmenin ana hatları böyleydi. Her iki partinin İlçe Başkanı seçimi kendilerinin kazanacağın söyledi. Bakalım 31 Mart 2019 akşamı hangisi İlçe başkanı ve partisi sevinecek ve mutlu olacak, hangi İlçe başkanı ve Partisi üzülecek ve mutsuz olacak.