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AKP BAŞKAN ADAY ADAYLARI YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

31 Mart 2019 günü yapılacak olan mahalli İdareler seçiminde Akyazı AK Partiden
Bu haber 2018-11-30 23:30:58 eklenmiş ve 52 kez görüntülenmiştir.

 

31 Mart 2019 günü yapılacak olan mahalli İdareler seçiminde Akyazı AK Partiden Belediye Başkan aday adaylığı için müracaat edenler İlçe Başkanı Fevzi Bora’nın dav eti üzerine Şerefiye Mahallesinde bulunan bir Alabalık tesisinde bir araya geldiler.

Genel Merkezin isteği üzerine Ankara’ya giden ve orada yapılan toplantılara katıldıktan sonra Akyazı’ya geri dönen İlçe Başkanının aday adaylarını Genel Merkezin talimatı ile yemekte bir araya getirdiği ve yemekte de Ankara izlenimleri ile ilgili aday adaylarına bilgiler aktardığı tahmin ediliyor.

Düzenlenen yemeğe İlçe Başkanı ve doğal başkan aday adayı olan İlçe Başkanı Fevzi Bora ev sahipliği yaparken mevcut Başkan Hasan Akcan, aday adayları Ali Bölükbaşı, Ali Gezer, Bilal Soykan, Cevdet Akbaş, Ekrem Çoruhlu,  Mehmet Onat, Nail Kahveci ve Selçuk Yaşar katılırken, aday adaylarından Mehmet Akyazıcı’nın bir başka programı olduğu için verilen yemeğe katılamadığı açıklandı.

 

 
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