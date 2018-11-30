Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
GAZETECİLER SORDU İLÇE BAŞKANLARI CEVAPLADI

GAZETECİLER SORDU İLÇE BAŞKANLARI CEVAPLADI

AKP BAŞKAN ADAY ADAYLARI YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

AKP BAŞKAN ADAY ADAYLARI YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

FEVZİ BORA RESMEN ADAY ADAYI

FEVZİ BORA RESMEN ADAY ADAYI

KURAN-I KERİM YARIŞMASINA BÜYÜK İLGİSİZLİK

KURAN-I KERİM YARIŞMASINA BÜYÜK İLGİSİZLİK

“KADINA ŞİDDET KADERİMİZ OLMAMALI”

“KADINA ŞİDDET KADERİMİZ OLMAMALI”

FUTBOLDA CUMHURİYET KUPASI AKYAZI GENÇLİKSPORUN

FUTBOLDA CUMHURİYET KUPASI AKYAZI GENÇLİKSPORUN

FEVZİ BORA RESMEN ADAY ADAYI

AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Fevzi Bora’ya Belediye başkanlığı için
Bu haber 2018-11-30 23:20:35 eklenmiş ve 39 kez görüntülenmiştir.

 

AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Fevzi Bora’ya Belediye başkanlığı için aday adayı olma izni çıktı. Yüksek Seçim Kurulu kararına göre İlçe Başkanlarının 1 Aralık tarihine kadar istifa etmeleri gerekiyordu. Akyazı İlçe Başkanı Fevzi Bora’ya Genel Merkezden istifa için onay gelince ve istifa etmek için hazırlıklarına başlayınca gözler Fevzi Bora’nın yerine kimin geleceğine çevrildi.

AK Partide dillendirilen isim şu anda teşkilatta Siyasi İşlerden Sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürütmekte olan Talip Boğaz’ın Fevzi Bora’nın yerine geleceği konuşuluyor. Ancak AK Parti’de bir kriter daha işletiliyor. O kritere göre İlçe Başkanı olabilmenin şartlarından biri da Üniversite Mezunu olma şartı. İsmi konuşulan Talip Boğaz’ın bu kriter işletilirse başkan olması mümkün görünmüyor. B:akalım Fevzi Bora’nın koltuğuna kim oturacak.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Siyaset haberleri
23:40 - GAZETECİLER SORDU İLÇE BAŞKANLARI CEVAPLADI
Akyazı Ak Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora ile Akyazı MHP İlçe Başkanı Ali Dertli Kenan Sofuo...
23:33 - AKP BAŞKAN ADAY ADAYLARI YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ
31 Mart 2019 günü yapılacak olan mahalli İdareler seçiminde Akyazı AK Partiden ...
23:28 - FEVZİ BORA RESMEN ADAY ADAYI
AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Fevzi Bora’ya Belediye başkanlığı için...
21:42 - BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYI SELÇUK YAŞAR BASINLA BİR AR
AK Parti Akyazı Belediye başkan adayı olan Selçuk Yaşar bir sabah kahvaltısında...
15:21 - SELÇUK YAŞAR’DAN TANITIM TURLARI
Akyazı Belediye başkanı olabilmek için AK Partiden aday adaylığı müracaatı yapan Selçuk Ya...
08:30 - SOYKAN VE GEZER’DE MÜRACAATLARINI YAPTI
31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler seçiminde Akyazı Belediye Başkanlığ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ