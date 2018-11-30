FEVZİ BORA RESMEN ADAY ADAYI

AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Fevzi Bora’ya Belediye başkanlığı için

Bu haber 2018-11-30 23:20:35 eklenmiş ve 39 kez görüntülenmiştir.

AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Fevzi Bora’ya Belediye başkanlığı için aday adayı olma izni çıktı. Yüksek Seçim Kurulu kararına göre İlçe Başkanlarının 1 Aralık tarihine kadar istifa etmeleri gerekiyordu. Akyazı İlçe Başkanı Fevzi Bora’ya Genel Merkezden istifa için onay gelince ve istifa etmek için hazırlıklarına başlayınca gözler Fevzi Bora’nın yerine kimin geleceğine çevrildi.

AK Partide dillendirilen isim şu anda teşkilatta Siyasi İşlerden Sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürütmekte olan Talip Boğaz’ın Fevzi Bora’nın yerine geleceği konuşuluyor. Ancak AK Parti’de bir kriter daha işletiliyor. O kritere göre İlçe Başkanı olabilmenin şartlarından biri da Üniversite Mezunu olma şartı. İsmi konuşulan Talip Boğaz’ın bu kriter işletilirse başkan olması mümkün görünmüyor. B:akalım Fevzi Bora’nın koltuğuna kim oturacak.