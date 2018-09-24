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HAZIRLIK MAÇINDA ALAAĞAÇSPOR İLE KARAPÜRÇEK 3-3

HAZIRLIK MAÇINDA ALAAĞAÇSPOR İLE KARAPÜRÇEK 3-3

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HAZIRLIK MAÇINDA ALAAĞAÇSPOR İLE KARAPÜRÇEK 3-3

Akyazı’nın Süper liginde mücadele edecek olan Alaağaçspor Karapürçekspor’la
Bu haber 2018-09-24 16:15:11 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın Süper liginde mücadele etmekte olan Alaağaçspor Karapürçekspor’la Akyazı Sentetik sahada oynadığı maç 3-3 berabere sonuçlandı. Sait Okur’un yönetiminde sahaya çıkan Alaağaçspor’da yeni transfer ÇAD’lı siyahi futbolcu Beşir Hasan ilk kez Alaağaç forması giymesine rağmen oynadığı güzel futbol, attığı iki gol ve yaptığı bir asistle maçın yıldızı olmayı başardı. Alağaçsporun ikinci golünü Mustafa attı.

Başarılı bir futbol ortaya koyan İsmail Öztürk’ün yönetimindeki Karapürcekspor Alaağaçsporun yeni trans feri siyahi oyuncu Beşir Hasan’ın golüyle 1-0 geriye düştüğü maçta Burak’la eşitliği yakaladı, Furkan ve Tayfun’la da 3-1 öne geçmesine rağmen, Mustafa ve tekrar Beşir Hasan’ın gollerine mani olamayınca maçta dostane bir şekilde karşılıklı atılan gollerle 3-3 berabere sonuçlandı.

 

 
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