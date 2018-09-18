AS AKYAZI TRANSFERE DOYMUYOR

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Hedefini Bal ligi v e ardından da 3.lig olarak belirleyen Sakarya Amatör ligin önemli takımlarından
Bu haber 2018-09-18 15:24:20 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.

 

Hedefini Bal ligi v e ardından da 3.lig olarak belirleyen Sakarya Amatör ligin önemli takımlarından biri olan As Akyazıspor bu hedefine ulaşmak için transfer yapmaya aralıksız olarak devam ediyor.

As Akyazı son olarak 2007/2012 yılları arasında profesyonel olarak futbol oynamış olan 1988 doğumlu orta alan oyuncusu tecrübeli bir isim Mustafa Aşık ile Serdivanspordan 1997 doğumlu sağ kanat savunucusu Ertuğrul Emre Düzlü’yle sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Ahmet Durmuş, Genel Kaptan Ahmet Birinci ve Basın Sözcüsü Rahmi Aktürk’ün ortak olarak yaptıkları açıklamada, göreve geldikleri günden itibaren belirlenen hedefe ulaşabilme adına takımın gücünü arttıracak ve bünyemize ve koyduğumuz kurallara uyacağına inandığımız oyuncu transferlerimize devam ediyoruz. Son olarak da Ceyhanspor’dan tecrübeli bir isim olan Mustafa ve Serdivanspor’dan da Ertuğrul Emre’yi renklerimize bağladık. İnşallah başarılı olurlar ve hem bizi sevindirirler hem de kendileri sevinirler sözlerine yer verdiler.
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