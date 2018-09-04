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AS AKYAZISPOR’DA TEMPO YÜKSELDİ

AS AKYAZISPOR’DA TEMPO YÜKSELDİ

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AS AKYAZISPOR’DA TEMPO YÜKSELDİ

Belirlediği hedefler ve yaptığı transferlerle Sakarya Amatör Spor kamuoyunun dikkatlerini
Bu haber 2018-09-04 18:55:28 eklenmiş ve 144 kez görüntülenmiştir.

 

Belirlediği hedefler ve yaptığı transferlerle Sakarya Amatör Spor kamuoyunun dikkatlerini üzerine çeken ve geçtiğimiz günlerde topbaşı yapan As Akyazıspor’da tempo yükseldi.

Antrenör Murat Özkan’ın yönetiminde her gün idman yaparak lige hazırlanan As Akyazıspor ilk hazırlık maçını da 5 Eylül 2018 Çarşamba günü (bugün) saat 19.00 da yeni stat da Pamukovaspor’la yapacak.

Genel Kaptan Ahmet Birinci, çalışmalarda temponun yükseldiğine dikkat çekerek, oluşturduğumuz güçlü kadromuzda yer alan oyuncularımız formayı kapmak için müthiş bir rekabet içinde çalışmalarını sürdürüyorlar, bu durum kuşkusuz hem yönetim olarak bizi hem de teknik kadromuzu sevindiriyor ve mutlu ediyor dedi.

Kulüp başkanımız Ahmet Durmuş’un sezon başında ifade ettiği gibi belirlenen hedefe ulaşabilmek için Yönetim olarak üzerlerimize düşeni fazlasıyla yaptık. Top başı yaptığımız günden bugüne kadar sıkı bir çalışma içindeyiz ve her geçen gün tempomuzda artıyor diyen Genel Kaptan Ahmet Birinci, artık top teknik heyetimiz ve oyuncularımızdadır diyerek çalışmalarıyla ilgili bilgileri aktardı.

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