ÖZTÜRK AİLESİ BİR BÜYÜĞÜNÜ KAYBETTİ

Akyazı’nın köklü ailelerinden olan Öztürk ailesi bir büyüğünü daha

Bu haber 2018-09-04 18:19:25 eklenmiş ve 661 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın köklü ailelerinden olan Öztürk ailesi bir büyüğünü daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Akyazı’nın Taşburun Mahallesi halkından olan ve Akyazı’da yıllarca esnaf v e Esnaf Kefalet Kooperatifinde de 15 yıldan fazla yönetici olarak görev yapan Ahmet Öztürk (81) yakalandığı hastalıktan kurtulamadı ve hayatını kaybetti.

Sakarya Spor Adamları Derneği Başkanı Zeki Öztürk, Zonguldak Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Recep, Yusuf ve Hasan Öztürk’ün babaları, Akyazı Manifaturacılar Odası Başkanı İsmet Öztürk, Eğitimci Olgun ve Ergün Öztürk ile galerici Hasan Öztürk’ün amcası olan Ahmet Öztürk’ün cenazesi Gazi Süleyman Paşa Camiinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Taşburun Mahallesindeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine siyasi partilerin ilçe başkanları, SASKF Başkanı Yaşar Zımba, STK başkanları, spor camias ile Öztürk ailesinin yakınları ve kalabalık cemaat katıldı.

Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI