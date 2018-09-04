Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AS AKYAZISPOR’DA TEMPO YÜKSELDİ

AS AKYAZISPOR’DA TEMPO YÜKSELDİ

BELEDİYE KÜLTÜR EVİ YENİ YERİNE TAŞINDI

BELEDİYE KÜLTÜR EVİ YENİ YERİNE TAŞINDI

BELEDİYE MECLİSİ KIŞ MESAİSİNE BAŞLADI

BELEDİYE MECLİSİ KIŞ MESAİSİNE BAŞLADI

ÖZTÜRK AİLESİ BİR BÜYÜĞÜNÜ KAYBETTİ

ÖZTÜRK AİLESİ BİR BÜYÜĞÜNÜ KAYBETTİ

ESKİ VEKİLDEN YENİ VEKİLE MANGALLI AĞIRLAMA

ESKİ VEKİLDEN YENİ VEKİLE MANGALLI AĞIRLAMA

AMATÖRDE KURALAR ÇEKİLDİ ASAKYAZI ALAAĞAÇ AYNI GURUPTA

AMATÖRDE KURALAR ÇEKİLDİ ASAKYAZI ALAAĞAÇ AYNI GURUPTA

ÖZTÜRK AİLESİ BİR BÜYÜĞÜNÜ KAYBETTİ

Akyazı’nın köklü ailelerinden olan Öztürk ailesi bir büyüğünü daha
Bu haber 2018-09-04 18:19:25 eklenmiş ve 661 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın köklü ailelerinden olan Öztürk ailesi bir büyüğünü daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Akyazı’nın Taşburun Mahallesi halkından olan ve Akyazı’da yıllarca esnaf v e Esnaf Kefalet Kooperatifinde de 15 yıldan fazla yönetici olarak görev yapan Ahmet Öztürk (81) yakalandığı hastalıktan kurtulamadı ve hayatını kaybetti.

Sakarya Spor Adamları Derneği Başkanı Zeki Öztürk, Zonguldak Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Recep, Yusuf ve Hasan Öztürk’ün babaları, Akyazı Manifaturacılar Odası Başkanı İsmet Öztürk, Eğitimci Olgun ve Ergün Öztürk ile galerici Hasan Öztürk’ün amcası olan Ahmet Öztürk’ün cenazesi Gazi Süleyman Paşa Camiinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Taşburun Mahallesindeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine siyasi partilerin ilçe başkanları, SASKF Başkanı Yaşar Zımba, STK başkanları, spor camias ile Öztürk ailesinin yakınları ve kalabalık cemaat katıldı.

Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Vefat haberleri
18:35 - ÖZTÜRK AİLESİ BİR BÜYÜĞÜNÜ KAYBETTİ
Akyazı’nın köklü ailelerinden olan Öztürk ailesi bir büyüğünü daha...
22:38 - SİLAHLI SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN YUNUS BİLGİN T
Geçtiğimiz Çarşamba akşamı Taşburun’da markete düzenlenen silahlı saldırıda...
15:42 - KUZULUKLU ÇELİKBAŞ GÖZYAŞLARI İLE DEFNEDİLDİ
Kuzuluk Mahallesinde ikamet eden ve bir süredir...
00:30 - YENİGÜN SPOR MÜDÜRÜ FİKRİ AŞIK’IN ANNE ACISI
Yenigün Gazetesi Spor Müdürü Ali Fikri Aşık’ın ...
15:34 - KUZULUK’LU ÖZYILMAZ AİLESİNİN ACILI GÜNÜ
Sakarya Yenigün Gazetesi Akyazı temsilcisi Akyazılı gazeteci...
23:51 - ERSİN ORSAVAŞ KALBİNE YENİK DÜŞTÜ
Geçirdiği Kalp rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı Hastanede...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ