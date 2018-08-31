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DEVREK KAYMAKAMI AKYAZI KAYMAKAMI OLDU

SİLAHLI SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN YUNUS BİLGİN TOPRAĞA VERİLDİ

SİLAHLI SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN YUNUS BİLGİN TOPRAĞA VERİLDİ

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SİLAHLI SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN YUNUS BİLGİN TOPRAĞA VERİLDİ

Geçtiğimiz Çarşamba akşamı Taşburun’da markete düzenlenen silahlı saldırıda
Bu haber 2018-08-31 22:34:14 eklenmiş ve 585 kez görüntülenmiştir.

 

Geçtiğimiz Çarşamba akşamı Taşburun’da markete düzenlenen silahlı saldırıda sonrası ağır yaralanan kaldırıldığı Hastanede hayatını kaybeden 38 yaşındaki 4 Çocuk babası Yunus Bilgin binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.

Yunus Bilgin Akyazı’ya bağlı Taşburun Mahallesinde Geçtiğimiz Çarşamba günü akşamı çalıştırdığı markete yapılan 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı sonucunda kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

SON KEZ GELDİĞİEVİNDE HELALLİK ALINDI

İşletmeciliğini yaptığı ve olayın yaşandığı Marketin hemen üst katında bulunan evine getirilen Yunus Bilgin’in cenazesinde helallik alındı. 3 Çocuk babası olan Bilgin için eşi, annesi ve yakınları yaktıkları ağıtlarla yürekleri dağladı. Gözyaşları ve dualara son kez evinden uğurlanan Bilgin’in cenazesi Taşburun Şehit Ali Camiinde getirildi.

TABUTUNU BAŞINDA UZUN TAZİYE KUYRUĞU OLUŞTU

Çok sayıda yakınlarının ve sevenlerinin katıldığı cenazede uzun taziye kuyruğu oluştuğu görüldü. Ailesinin gözyaşları bir an olsun dinmezken kardeşleri ve yakınları da tabutunun başında uzun süre gözyaşı döktü.

Cenazesi Taşburun Mahallesi Şehit Ali camiinde kılınan Cuma ve cenaze namazının ardından Aile mezarlığında toprağa verildi.

JANDARMADAN GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yaşanan saldırının ardından İlçe Jandarma Karakol komutanı Binbaşı Hamit Gencay Taşdemir  nezaretindeki Jandarma ekipleri Taşburun Mahallesinin dört bir yanında geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

Cenazeye Bilgin ailesinin yanı sıra belediye başkanı, Ak parti İlçe başkanı Feyzi Bora, MHP İl başkan yardımcısı Ömür Açba, MHP İlçe başkanı Ali Dertli, 15 Temmuz Milli irade derneği Akyazı şube başkanı Ali Gezer, ASFK başkanı Yaşar Zımba, Sakarya Ülkü Ocakları başkanı Soyhan Sofuoğlu, oda başkanları, Daire Müdürleri, STK’lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan olay ardından kaçan cinayet zanlılarının arama çalışmaları sürüyor.

 
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